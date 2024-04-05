Суд арестовал одиннадцатого фигуранта дела о теракте в «Крокус сити холле»
Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении одиннадцатого фигуранта уголовного дела о теракте в «Крокус сити холле» Зоира Мухаммада Шарипзоды. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Мужчина будет находиться под арестом до 22 мая. Шарипзоде предъявлено обвинение по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Ему, как и другим фигурантам, грозит пожизненное лишение свободы.
Теракт в подмосковном городе Красногорск произошел вечером 22 марта в здании «Крокус сити холла». Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар, его площадь составила 13 000 кв. м. В результате теракта погибли 144 человека.
23 марта в ФСБ сообщили о задержании 11 человек: уточнялось, что четверо непосредственно участвовали в стрельбе. Последние после теракта пытались скрыться на автомобиле, продвигаясь в сторону российско-украинской границы в Брянской области.
25 марта Басманный суд Москвы санкционировал арест 62-летнего Исроила Исломова и двух его сыновей, Аминчона и Диловара Исломовых. 26 марта был арестован восьмой фигурант Алишер Касимов, а 29 марта – Назримад Лутфуллои. 1 апреля суд отправил под стражу десятого участника уголовного дела о теракте – Якубджони Юсуфзоду.