В Кремле нет данных о якобы передаче Францией информации о теракте в «Крокусе»
Кремль не располагает информацией о том, что Франция предоставила данные о подготовке теракта в «Крокус сити холле», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Я не располагаю информацией о том, что какие-то данные были предоставлены», – заявил он, отвечая на вопрос о том, получала ли РФ информацию о подготовке теракта в «Крокус сити холле» от французской стороны.
3 апреля состоялся телефонный разговор между министром обороны РФ Сергеем Шойгу и министром обороны Франции Себастьяном Лекорню. Главы ведомств в ходе беседы затронули теракт в «Крокус сити холле», Шойгу упомянул возможную связь Украины с нападением.
Французское издание Le Monde писало, что телефонные переговоры были запрошены французской стороной по поручению Макрона, чтобы попытаться возобновить сотрудничество в борьбе с терроризмом и передать российским коллегам «полезную информацию» об истоках случившегося теракта.
Теракт в подмосковном городе Красногорск произошел вечером 22 марта в здании «Крокус сити холла». Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар, его площадь составила 13 000 кв. м. В результате теракта погибли 144 человека.