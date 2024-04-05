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В Кремле нет данных о якобы передаче Францией информации о теракте в «Крокусе»

Ведомости

Кремль не располагает информацией о том, что Франция предоставила данные о подготовке теракта в «Крокус сити холле», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я не располагаю информацией о том, что какие-то данные были предоставлены», – заявил он, отвечая на вопрос о том, получала ли РФ информацию о подготовке теракта в «Крокус сити холле» от французской стороны.

3 апреля состоялся телефонный разговор между министром обороны РФ Сергеем Шойгу и министром обороны Франции Себастьяном Лекорню. Главы ведомств в ходе беседы затронули теракт в «Крокус сити холле», Шойгу упомянул возможную связь Украины с нападением.

Французское издание Le Monde писало, что телефонные переговоры были запрошены французской стороной по поручению Макрона, чтобы попытаться возобновить сотрудничество в борьбе с терроризмом и передать российским коллегам «полезную информацию» об истоках случившегося теракта.

Теракт в подмосковном городе Красногорск произошел вечером 22 марта в здании «Крокус сити холла». Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар, его площадь составила 13 000 кв. м. В результате теракта погибли 144 человека.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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