Макрон назвал «угрожающими» слова Шойгу об организаторах теракта в «Крокусе»
Президент Франции Эммануэль Макрон увидел угрозу в словах министра обороны России Сергея Шойгу о причастности Украины и их западных кураторов к теракту в «Крокус сити холле». Об этом сообщают французские издания Le Monde и Le Figaro.
Накануне о телефонных переговорах Шойгу и его французского коллеги Себастьяна Лекорню заявила пресс-служба Минобороны России. Говоря о причастности Украины к теракту, Шойгу отметил, что «киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов». Россия рассчитывает, продолжил он, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы.
Комментируя разговор министров на церемонии открытия олимпийского центра водных видов спорта под Парижем, Макрон осудил «странные и угрожающие» заявления Шойгу. По его мнению, Россия якобы стремится подорвать организацию Олимпийских игр в столице Франции, «в том числе в информационном плане», передает Le Monde.
Бывший президент республики Франсуа Олланд даже рекомендовал правительству «не поддерживать контакты» с Россией, пишет Le Figaro.
«Вы видели, как Россия использует такого рода дискуссии и даже предполагает, что именно Франция могла бы поддержать теракты в Москве», – сказал Олланд.
Как отмечает Le Monde, Лекорню и Шойгу не разговаривали с октября 2022 г. Телефонные переговоры были запрошены французской стороной по поручению Макрона, чтобы попытаться возобновить сотрудничество в борьбе с терроризмом и передать российским коллегам «полезную информацию» об истоках случившегося теракта, пишет издание.
Теракт в подмосковном городе Красногорск произошел вечером 22 марта в здании «Крокус сити холла». Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар, его площадь составила 13 000 кв. м. В результате теракта погибли 144 человека.
Российские власти заявляют о возможной причастности к атаке западных и украинских спецслужб. Об этом, в частности, говорил директор ФСБ России Александр Бортников 26 марта. Об украинском следе также заявлял президент РФ Владимир Путин. Власти Украины причастность к теракту отрицают. При этом ответственность за теракт взяла на себя ячейка «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в РФ) в Афганистане.