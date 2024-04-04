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Макрон назвал «угрожающими» слова Шойгу об организаторах теракта в «Крокусе»

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон увидел угрозу в словах министра обороны России Сергея Шойгу о причастности Украины и их западных кураторов к теракту в «Крокус сити холле». Об этом сообщают французские издания Le Monde и Le Figaro.

Накануне о телефонных переговорах Шойгу и его французского коллеги Себастьяна Лекорню заявила пресс-служба Минобороны России. Говоря о причастности Украины к теракту, Шойгу отметил, что «киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов». Россия рассчитывает, продолжил он, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы.

Комментируя разговор министров на церемонии открытия олимпийского центра водных видов спорта под Парижем, Макрон осудил «странные и угрожающие» заявления Шойгу. По его мнению, Россия якобы стремится подорвать организацию Олимпийских игр в столице Франции, «в том числе в информационном плане», передает Le Monde.

Бывший президент республики Франсуа Олланд даже рекомендовал правительству «не поддерживать контакты» с Россией, пишет Le Figaro.

«Вы видели, как Россия использует такого рода дискуссии и даже предполагает, что именно Франция могла бы поддержать теракты в Москве», – сказал Олланд.

Как отмечает Le Monde, Лекорню и Шойгу не разговаривали с октября 2022 г. Телефонные переговоры были запрошены французской стороной по поручению Макрона, чтобы попытаться возобновить сотрудничество в борьбе с терроризмом и передать российским коллегам «полезную информацию» об истоках случившегося теракта, пишет издание.

Теракт в подмосковном городе Красногорск произошел вечером 22 марта в здании «Крокус сити холла». Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар, его площадь составила 13 000 кв. м. В результате теракта погибли 144 человека.

Российские власти заявляют о возможной причастности к атаке западных и украинских спецслужб. Об этом, в частности, говорил директор ФСБ России Александр Бортников 26 марта. Об украинском следе также заявлял президент РФ Владимир Путин. Власти Украины причастность к теракту отрицают. При этом ответственность за теракт взяла на себя ячейка «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в РФ) в Афганистане.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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