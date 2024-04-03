Шойгу заявил об украинском следе в организации теракта в «Крокусе»
У России имеются сведения об украинском следе в организации теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл», заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в разговоре с французским коллегой Себастьяном Лекорню. Его слова приводит пресс-служба российского оборонного ведомства.
Телефонные переговоры состоялись по настоятельной просьбе французской стороны, отметили в Минобороны РФ. Лекорню выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокусе» 22 марта, в результате которого погибли 144 человека.
Как сообщает российское министерство, глава минобороны Франции «настойчиво пытался убедить в непричастности Украины и стран Запада к атаке террористов, перекладывая ответственность на ИГ (признана террористической и запрещена в России). Однако Шойгу в ответ сообщил, что у России все же есть такие сведения.
«Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы», – приводит слова Шойгу пресс-служба министерства.
Теракт в подмосковном городе Красногорск произошел вечером 22 марта в здании «Крокус сити холла». Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар, его площадь составила 13 000 кв. м. В результате теракта погибли 144 человека.
23 марта ФСБ сообщила о задержании 11 человек: уточнялось, что четверо непосредственно участвовали в стрельбе. Они обвиняются по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (совершение теракта в составе организованной группы, повлекшее смерть человека).
Российские власти заявляют о возможной причастности к атаке западных и украинских спецслужб. Об этом, в частности, говорил директор ФСБ России Александр Бортников 26 марта. Об украинском следе также заявлял президент РФ Владимир Путин. Власти Украины причастность к теракту отрицают. При этом ответственность за теракт взяла на себя ячейка ИГ в Афганистане.