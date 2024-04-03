Шойгу заявил об украинском следе в организации теракта в «Крокусе»

Российские власти заявляют о возможной причастности к атаке западных и украинских спецслужб. Об этом, в частности, говорил директор ФСБ России Александр Бортников 26 марта. Об украинском следе также заявлял президент РФ Владимир Путин. Власти Украины причастность к теракту отрицают. При этом ответственность за теракт взяла на себя ячейка ИГ в Афганистане.