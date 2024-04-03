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Шойгу заявил об украинском следе в организации теракта в «Крокусе»

Ведомости

У России имеются сведения об украинском следе в организации теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл», заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в разговоре с французским коллегой Себастьяном Лекорню. Его слова приводит пресс-служба российского оборонного ведомства.

Телефонные переговоры состоялись по настоятельной просьбе французской стороны, отметили в Минобороны РФ. Лекорню выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокусе» 22 марта, в результате которого погибли 144 человека.

Как сообщает российское министерство, глава минобороны Франции «настойчиво пытался убедить в непричастности Украины и стран Запада к атаке террористов, перекладывая ответственность на ИГ (признана террористической и запрещена в России). Однако Шойгу в ответ сообщил, что у России все же есть такие сведения.

«Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы», – приводит слова Шойгу пресс-служба министерства.

Теракт в подмосковном городе Красногорск произошел вечером 22 марта в здании «Крокус сити холла». Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар, его площадь составила 13 000 кв. м. В результате теракта погибли 144 человека.

23 марта ФСБ сообщила о задержании 11 человек: уточнялось, что четверо непосредственно участвовали в стрельбе. Они обвиняются по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (совершение теракта в составе организованной группы, повлекшее смерть человека).

Российские власти заявляют о возможной причастности к атаке западных и украинских спецслужб. Об этом, в частности, говорил директор ФСБ России Александр Бортников 26 марта. Об украинском следе также заявлял президент РФ Владимир Путин. Власти Украины причастность к теракту отрицают. При этом ответственность за теракт взяла на себя ячейка ИГ в Афганистане.

 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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