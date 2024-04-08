Полицейские задержали жителя Новой Москвы за поджог мемориала жертвам «Крокуса»
В Новой Москве задержали 49-летнего местного жителя, подозреваемого в поджоге стихийного мемориала жертвам теракта в «Крокус сити холле», который образовался у закладного камня, посвященного участникам локальных конфликтов. Преступление было совершено ночью 5 апреля, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
Мужчину задержали сотрудники Центра по противодействию экстремизму УВД по ТиНАО МВД России по Москве и оперативники МО МВД России «Коммунарский» по столице. На вопрос правоохранителей, понял ли подозреваемый, что он поджег мемориал, мужчина ответил, что там «только игрушки были» и «просто плитка».
«Мне показалось, что это лишнее, что люди навалили там кучу игрушек, а я их... Мне показалось, что это красиво, что это все горит, знаете, как Вечный огонь», – сказал задержанный.
Она также рассказал, что поджег принесенные местными жителями игрушки зажигалкой.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память о погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России).
Теракт в «Крокус сити холле» произошел 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар, его площадь составила 13 000 кв. м. Огонь охватил кровлю «Крокуса» и два верхних этажа, на тушение у пожарных ушли почти сутки. 26 марта МЧС России сообщило о завершении аварийно-спасательных работ, спасатели разобрали и вывезли более 900 куб. м обрушившихся конструкций. В результате теракта погибли 145 человек, в том числе шестеро детей.
СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Четверых подозреваемых в нападении задержали в Брянской области, где, по заявлению ФСБ, они собирались пересечь границу с Украиной. В настоящее время арестованы 11 человек из числа предполагаемых исполнителей теракта и их пособников, большинство из них являются гражданами Таджикистана.
7 апреля в эфире «Первого канала» показали видео, в котором четверо предполагаемых исполнителей теракта признались в том, что планировали бежать на Украину, где им пообещали выплатить денежное вознаграждение за совершенное в Подмосковье преступление. По их словам, ВСУ разминировали два коридора на границе России и Сумской области Украины, чтобы они могли безопасно ее пересечь. В густом лесу возле украинской границы террористы должны были сжечь автомобиль и дальше идти пешком, следуя указаниям куратора. В ходе допроса они назвали имя этого куратора.
8 апреля уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что девять детей из шести семей остались сиротами из-за теракта. Всех их взяли под опеку родные.