Полицейские задержали жителя Новой Москвы за поджог мемориала жертвам «Крокуса»

7 апреля в эфире «Первого канала» показали видео, в котором четверо предполагаемых исполнителей теракта признались в том, что планировали бежать на Украину, где им пообещали выплатить денежное вознаграждение за совершенное в Подмосковье преступление. По их словам, ВСУ разминировали два коридора на границе России и Сумской области Украины, чтобы они могли безопасно ее пересечь. В густом лесу возле украинской границы террористы должны были сжечь автомобиль и дальше идти пешком, следуя указаниям куратора. В ходе допроса они назвали имя этого куратора.