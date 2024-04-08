В реанимации остается один ребенок, пострадавший при теракте в «Крокусе»
12-летний мальчик остается в реанимации в тяжелом состоянии после теракта в «Крокус сити холле». Остальные пятеро пострадавших детей выписаны домой. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
«В московской клинике им. З.А. Башляевой остается 12-летний Дима, которого я навещала. К счастью, он уже в сознании, однако пока в реанимации. По словам врачей, состояние все еще тяжелое, но динамика положительная», – написала Львова-Белова.
В результате теракта девять детей из шести семей остались сиротами. Всех их взяли под опеку родные.
22 марта в «Крокус сити холле» произошел теракт. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар, его площадь составила 13 000 кв. м. Огонь охватил кровлю «Крокуса» и два верхних этажа, на тушение у пожарных ушли почти сутки. 26 марта МЧС России сообщило о завершении аварийно-спасательных работ, спасатели разобрали и вывезли более 900 куб. м обрушившихся конструкций. В результате теракта погибли 145 человек.