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Эрдоган заявил об отсутствии активной торговли между Турцией и Израилем

Ведомости

Турция больше не ведет торговые отношения с Израилем. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров в Анкаре с президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

«Мы больше не поддерживаем интенсивных торговых отношений с Израилем, с этим покончено», – сказал он.

Эрдоган подчеркнул, что торговые связи с Израилем поддерживать невозможно – он виновен в гибели свыше 40 000 человек и ранении более 75 000 в Газе.

Ранее Эрдоган встретился с главой палестинской группировки «Хамас» Исмаилом Ханией. В ходе встречи, прошедшей в Стамбуле, Эрдоган заявил, что Турция продолжает свои дипломатические усилия по привлечению внимания международного сообщества к угнетению палестинцев.

Эрдоган также сообщил, что Анкара продолжает оказывать помощь Палестине. С момента обострения конфликта в октябре 2023 г. в регион было отправлено 45 000 т гумпомощи и введены санкции против Израиля.

10 апреля СМИ сообщили о гибели троих сыновей и нескольких внуков Хании в результате израильского удара по Газе. Эрдоган выразил соболезнования Хании в связи с гибелью его родственников.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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