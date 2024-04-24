Эрдоган заявил об отсутствии активной торговли между Турцией и Израилем
Турция больше не ведет торговые отношения с Израилем. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров в Анкаре с президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.
«Мы больше не поддерживаем интенсивных торговых отношений с Израилем, с этим покончено», – сказал он.
Эрдоган подчеркнул, что торговые связи с Израилем поддерживать невозможно – он виновен в гибели свыше 40 000 человек и ранении более 75 000 в Газе.
Ранее Эрдоган встретился с главой палестинской группировки «Хамас» Исмаилом Ханией. В ходе встречи, прошедшей в Стамбуле, Эрдоган заявил, что Турция продолжает свои дипломатические усилия по привлечению внимания международного сообщества к угнетению палестинцев.
Эрдоган также сообщил, что Анкара продолжает оказывать помощь Палестине. С момента обострения конфликта в октябре 2023 г. в регион было отправлено 45 000 т гумпомощи и введены санкции против Израиля.
10 апреля СМИ сообщили о гибели троих сыновей и нескольких внуков Хании в результате израильского удара по Газе. Эрдоган выразил соболезнования Хании в связи с гибелью его родственников.