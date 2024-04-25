Матвиенко: «закручивания гаек» в России не будет
Руководство России не будет ужесточать законодательство после теракта в «Крокус сити холле» и в целом возвращение страны к опыту тоталитарного государства невозможно, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости».
«Возвращение к тоталитарному государству невозможно, недопустимо. У нас уже есть исторический опыт, и мы знаем, как долго и трудно мы избавлялись от последствий», – ответила Матвиенко на вопрос об отношении к появившимся после недавнего теракта предложениям об ужесточении законов.
Спикер добавила, что безопасность граждан является ключевой задачей любого государства, «тем более для России в нынешних условиях». Поэтому действовать по этому вопросу нужно на холодную голову.
«Никогда нельзя под давлением, под эмоциями принимать важные государственные решения. Мы должны создать свободные условия для развития экономики, для малого и среднего бизнеса, для творческой интеллигенции и так далее. Так что не беспокойтесь, закручивания гаек не будет», – заверила Матвиенко.
Один из крупнейших в истории страны теракт произошел в Подмосковье вечером 22 марта. В Красногорске в концертном зале «Крокус сити холл» вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. В результате погибли 145 человек. В рамках уголовного дела силовики задержали 11 фигурантов, которые сейчас находятся под арестом. Среди них 10 граждан Таджикистана и один из Узбекистана.
После трагедии некоторые политики выступили с предложениями об ужесточении законодательства в сфере нелегальной миграции и терроризма, а также об отмене моратория на смертную казнь.