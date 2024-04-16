Подносова: для снятия моратория на смертную казнь нужно менять Конституцию

Подносова: для снятия моратория на смертную казнь нужно менять КонституциюРанее вопрос о возвращении казни вызвал дискуссию в Госдуме
Чтобы снять мораторий на смертную казнь, потребуется изменить Конституцию РФ. Об этом заявила кандидат на пост председателя Верховного суда РФ Ирина Подносова на заседании Совета Федерации. Трансляция шла на странице верхней палаты во «В контакте».
«Я думаю, что это вопрос изменения Конституции, а это ваши полномочия [сенаторов]. Судьи – правоприменители, и как будет решен вопрос, так мы его и будем и исполнять», – сказала она.
Таким образом Подносова ответила на вопрос сенатора Людмилы Нарусовой о дискуссии в Госдуме по вопросу о возможности возвращения смертной казни. Кандидат на пост главы ВС отметила, что ее мнение по этому вопросу совпадает с точкой зрения бывшего председателя ВС Вячеслава Лебедева. Он, в свою очередь, в 2015 г. говорил об отсутствии предпосылок для возвращения смертной казни в РФ.
16 апреля профильный комитет Совфеда по конституционному законодательству поддержал кандидатуру Подносовой на должность председателя ВС РФ. В связи с этим она ответила на вопросы законодателей о дальнейшей работе Верховного суда. Подносова заявила, что планирует укреплять и совершенствовать уже имеющуюся судебную систему. По ее словам, претензий к судебной системе, выстроенной Лебедевым, нет.
При этом Подносова пообещала продолжить работу по гуманизации уголовных наказаний. «Гуманизм – это принцип, который прописан в Уголовном кодексе РФ наряду с другими принципами», – напомнила она.
26 марта в Госдуме на первом пленарном заседании после теракта в «Крокус сити холле» вспыхнула дискуссия о снятии моратория на смертную казнь. Инициировали ее лидеры фракций «Справедливая Россия» Сергей Миронов и ЛДПР Леонид Слуцкий. Спикер Госдумы Вячеслав Володин тогда заявил, что для снятия моратория не нужно никаких референдумов, достаточно решения в этом вопросе Конституционного суда.
В Кремле подчеркнули, что не принимают участия в дискуссии. Сенатор Андрей Клишас назвал недобросовестными спекуляциями заявления о том, что препятствием для снятия моратория на смертную казнь является Конституционный суд.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты отметили, что постановление КС о моратории на казнь не может быть отменено никем, в том числе самим КС. Как заявил доктор юридических наук, экс-председатель СПЧ Михаил Федотов, ради снятия моратория придется принимать новую Конституцию. Аналогичное заявление в 2022 г. сделал председатель КС Валерий Зорькин.