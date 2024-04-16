Подносова: для снятия моратория на смертную казнь нужно менять Конституцию

Таким образом Подносова ответила на вопрос сенатора Людмилы Нарусовой о дискуссии в Госдуме по вопросу о возможности возвращения смертной казни. Кандидат на пост главы ВС отметила, что ее мнение по этому вопросу совпадает с точкой зрения бывшего председателя ВС Вячеслава Лебедева. Он, в свою очередь, в 2015 г. говорил об отсутствии предпосылок для возвращения смертной казни в РФ.