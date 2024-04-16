Комитет СФ поддержал кандидатуру Подносовой на пост председателя Верховного суда

Комитет СФ поддержал кандидатуру Подносовой на пост председателя Верховного судаЕе сын ушел из адвокатуры во избежание конфликта интересов
Комитет Совета Федерации (СФ) по конституционному законодательству и государственному строительству поддержал представленную президентом Владимиром Путиным кандидатуру Ирины Подносовой на пост председателя Верховного суда РФ (ВС). Верхняя палата парламента рассмотрит кандидатуру на пленарном заседании 17 апреля. Подносова занимает пост заместителя председателя высшей судебной инстанции. Также она является членом президиума Верховного суда и сопредседателем научно-консультативного совета при Верховном суде.
Председатель комитета Андрей Клишас назвал биографию зампреда ВС «очень убедительной» и оценил ее большой опыт, а окончившая годом ранее тот же университет, что и Подносова (ЛГУ им. А.А. Жданова) сенатор Людмила Нарусова вспомнила участие Подносовой в студенческих дискуссиях «по поводу того, что выше: право или политическая целесообразность». Какую позицию занимала в них будущая кандидат на должность председателя ВС, Нарусова, впрочем, не уточнила.
Член комитета напомнила, как после теракта в «Крокус сити холле» 22 марта практически все руководители фракций высказывали идею о возвращении смертной казни. Как сообщали «Ведомости» 27 марта, соответствующую дискуссию инициировали лидеры фракций «Справедливой России» Сергей Миронов и ЛДПР Леонид Слуцкий, также эту тему поднимали руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев и председатель его партии, зампред Совбеза Дмитрий Медведев. На пленарном заседании к дискуссии присоединился и спикер Госдумы единоросс Вячеслав Володин. Нарусова поинтересовалась у Подносовой, как та относится к этому вопросу.
Кандидат на пост председателя ВС ответила, что предпочла бы не высказывать свое личное мнение, совпадающее с позицией скончавшегося 23 февраля главы ВС Вячеслава Лебедева (тот выступал против отмены моратория на высшую меру наказания). «Я думаю, что это вопрос изменения Конституции, а это ваши полномочия. Судьи – правоприменители. Как будет решен вопрос, так мы и будем его исполнять», – заявила Подносова.
Зампред ВС на заседании комитета также заявила, что в связи с представлением Путиным ее кандидатуры на пост главы высшей судебной инстанции ее сын Егор Подносов ушел из адвокатуры. До этого сын Подносовой работал в петербургском адвокатском бюро «Промбизнесконсалтинг». На заседании Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС), где рассматривалась Подносова как единственный кандидат, подавший заявку на должность главы ВС, докладчик отметил, что никто из ее членов семьи в судебных спорах не участвовал.
Как отметила сама Подносова на заседании профильного комитета СФ, она в рамках своей деятельности никогда не пересекалась с сыном, т. к. он занимался уголовной практикой, а она – экономическими делами. «Конечно, в сегодняшней ситуации любое участие сына в каких-то судебных процессах – это уже будет конфликт интересов, и поэтому, спасибо ему, сыном принято решение прекратить статус адвоката, и он будет заниматься правом, но в организации, и по характеру работы это не будет связано с участием ни в каких судебных процессах», – заявила кандидат на пост председателя ВС.
Также она сказала, что в Верховный суд поступили разработанные Минюстом РФ совместно с другими ведомствами проекты нового Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) и процессуального кодекса об административных правонарушениях. «Мы с ними работаем, активно обсуждаем, не только между судьями, с научно-консультативным советом. Дадим самые полные свои заключения по этому поводу и готовы и дальше продолжать работу, потому что эта работа очень важная, нужная», – сказала кандидат на пост председателя ВС РФ.
Ирине Подносовой 70 лет. С 1990 г. она была судьей Лужского городского суда Ленинградской области, а в 2003 г. стала его председателем. В 2013 г. Подносова стала зампредседателя Ленинградского областного суда, с 2017 г. – главой этого суда. В 2018 г. она возглавила Второй апелляционный суд общей юрисдикции, а в июле 2020 г. была назначена заместителем председателя Верховного суда.
4 апреля комиссия при президенте по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий рекомендовала назначить Подносову главой ВС. 1 апреля ее рекомендовала на этот пост Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС). Вакансия председателя Верховного суда РФ была открыта 1 марта. Источники «Ведомости» отмечали, что Подносова рассматривается как наиболее вероятный кандидат на эту должность.