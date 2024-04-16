Комитет СФ поддержал кандидатуру Подносовой на пост председателя Верховного суда

Как отметила сама Подносова на заседании профильного комитета СФ, она в рамках своей деятельности никогда не пересекалась с сыном, т. к. он занимался уголовной практикой, а она – экономическими делами. «Конечно, в сегодняшней ситуации любое участие сына в каких-то судебных процессах – это уже будет конфликт интересов, и поэтому, спасибо ему, сыном принято решение прекратить статус адвоката, и он будет заниматься правом, но в организации, и по характеру работы это не будет связано с участием ни в каких судебных процессах», – заявила кандидат на пост председателя ВС.