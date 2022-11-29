Зорькин: снять мораторий на смертную казнь можно только путем изменения Конституции
Возобновление смертной казни в России возможно только в результате изменения Конституции, заявил глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин, выступая на Х Всероссийском съезде судей.
«Только изменение Конституции может послужить основой для возобновления смертной казни», — сказал Зорькин. При этом он подчеркнул, что текст касательно смертной казни сформулирован таким образом, что фактически потребуется принятие полностью новой Конституции.
Зорькин еще раз подчеркнул, что Россия проповедует принцип гуманизма и ни о каком возврате смертной казни речи нет и быть не может. По его словам, мораторий на смертную казнь держится на двух решения Конституционного суда РФ.
«Первое – в 1999 г. и подтверждение этого решения в 2009 г. Говорят, что раз мы вышли из Европейской конвенции, нужно вводить ее. Нет. Нужно почитать внимательно постановления Конституционного суда – это право гражданина не быть приговоренным к смертной казни», — заключил Зорькин.
В начале ноября замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что мораторий на смертную казнь в России может быть преодолен в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда. Об этом он рассказал, комментируя, как молодые иностранные студенты вывели из строя несколько железнодорожных объектов в Уфе из-за несогласия с политикой страны.
В ответ на это сенатор Андрей Клишас заявил о невозможности возврата смертной казни в России при действующей Конституции, указав, что эту позицию отстаивает и Зорькин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что в Кремле нет дискуссий по отмене моратория на смертную казнь.
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