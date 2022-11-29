Зорькин: снять мораторий на смертную казнь можно только путем изменения Конституции

«Первое – в 1999 г. и подтверждение этого решения в 2009 г. Говорят, что раз мы вышли из Европейской конвенции, нужно вводить ее. Нет. Нужно почитать внимательно постановления Конституционного суда – это право гражданина не быть приговоренным к смертной казни», — заключил Зорькин.