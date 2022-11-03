Песков: в Кремле нет дискуссий по отмене моратория на смертную казнь
В Кремле не ведется обсуждение отмены моратория на смертную казнь, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, в настоящий момент дискуссии не ведется», – сказал он.
Вчера, 2 ноября, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил что мораторий на смертную казнь в России может быть преодолен в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда. Об этом он рассказал, комментируя, как молодые иностранные студенты вывели из строя несколько железнодорожных объектов в Уфе из-за несогласия с политикой.
После этого сенатор Андрей Клишас заявил о невозможности возврата смертной казни в России при действующей Конституции, указав, что эту позицию отстаивает председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.
В конце июня Зорькин заявил, что юридически отменить мораторий на смертную казнь в России можно, только приняв новый Основной закон. «Несмотря на нынешнюю экстраординарную ситуацию, думаю, было бы большой ошибкой свернуть с того пути гуманизации, <...> по которому мы шли последние десятилетия. И, в частности, очень плохим сигналом обществу стал бы отказ от моратория», — отмечал он.
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