Клишас заявил о невозможности возврата смертной казни в России
Возврат к смертной казни в России невозможен, написал в своем Telegram-канале сенатор Андрей Клишас. Таким образом он отреагировал на слова замглавы Совбеза Дмитрия Медведева.
«Возврат к смертной казни в России при действующей Конституции невозможен. Такую позицию публично отстаивает председатель КС Зорькин В. Д.», — написал он.
Медведев ранее сегодня заявил, что мораторий на смертную казнь в России может быть преодолен в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда. «Это вопрос выбора средств защиты интересов наших людей, государства и общества», — отметил он.
В конце июня Зорькин заявил, что юридически отменить мораторий на смертную казнь в России можно, только приняв новый Основной закон. »Несмотря на нынешнюю экстраординарную ситуацию, думаю, было бы большой ошибкой свернуть с того пути гуманизации <...> по которому мы шли последние десятилетия. И, в частности, очень плохим сигналом обществу стал бы отказ от моратория», — отмечал он.
О возможности возврата к смертной казни в России периодически вспоминают чиновники и политики разного ранга.
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