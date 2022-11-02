Клишас заявил о невозможности возврата смертной казни в России

В конце июня Зорькин заявил, что юридически отменить мораторий на смертную казнь в России можно, только приняв новый Основной закон. »Несмотря на нынешнюю экстраординарную ситуацию, думаю, было бы большой ошибкой свернуть с того пути гуманизации <...> по которому мы шли последние десятилетия. И, в частности, очень плохим сигналом обществу стал бы отказ от моратория», — отмечал он.