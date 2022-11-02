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Клишас заявил о невозможности возврата смертной казни в России

Ведомости

Возврат к смертной казни в России невозможен, написал в своем Telegram-канале сенатор Андрей Клишас. Таким образом он отреагировал на слова замглавы Совбеза Дмитрия Медведева.

«Возврат к смертной казни в России при действующей Конституции невозможен. Такую позицию публично отстаивает председатель КС Зорькин В. Д.», — написал он.

Медведев ранее сегодня заявил, что мораторий на смертную казнь в России может быть преодолен в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда. «Это вопрос выбора средств защиты интересов наших людей, государства и общества», — отметил он.

В конце июня Зорькин заявил, что юридически отменить мораторий на смертную казнь в России можно, только приняв новый Основной закон. »Несмотря на нынешнюю экстраординарную ситуацию, думаю, было бы большой ошибкой свернуть с того пути гуманизации <...> по которому мы шли последние десятилетия. И, в частности, очень плохим сигналом обществу стал бы отказ от моратория», — отмечал он.

О возможности возврата к смертной казни в России периодически вспоминают чиновники и политики разного ранга. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных