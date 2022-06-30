Мораторий на смертную казнь нельзя отделить от действующей Конституции

Зорькин напомнил, что, присоединившись к Европейской конвенции о защите прав человека в 1996 г., Россия обязалась ввести мораторий на смертную казнь и в течение трех лет запретить ее, ратифицировав Протокол № 6 к Конвенции. Проект закона о ратификации был внесен в Госдуму в 1999 г. вместе с проектом закона об упразднении смертной казни (исключении ее из УК и т. д.). Законопроект не был принят, но и не был отклонен, сказал Зорькин, отметив, что в «этой ситуации именно КС взял на себя решение проблемы». КС ввел мораторий своим постановлением в 1999 г., оно требовало создания в России судов присяжных. А в 2009 г. суд сообщил в определении для Верховного суда, что за время действия моратория сформировались гарантии «права не быть подвергнутым смертной казни».