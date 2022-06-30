Мораторий на смертную казнь нельзя отделить от действующей Конституции

Мораторий на смертную казнь нельзя отделить от действующей КонституцииВалерий Зорькин рассказал, что из достижений западной правовой культуры надо сохранить в РФ
Юридически отменить мораторий на смертную казнь в России можно, только приняв новый Основной закон. Об этом заявил председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин во время лекции о «новой для России нормативно-правовой реальности», которую он прочел на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ). Ее глава КС назвал «неправовой международной реальностью».
Зорькин объяснил, что Россия, «уставшая от горящих изб и скачущих коней, несколько веков была восхищена Западом»: в ее глазах он был «носителем творческого начала». Но из-за доверия Западу Россия допустила ряд исторических ошибок. В их числе Зорькин назвал передачу Украине Крыма при роспуске СССР.
Но председатель КС призвал «не выплескивать с водой ребенка», критикуя Запад, «не отбросить то подлинное правовое начало, которое является главным достижением западной культуры и ее особым вкладом в общецивилизационное развитие человечества». Среди таких ценностей он назвал гуманизацию законодательства.
Рассказывая об этом, Зорькин вспомнил и о моратории на смертную казнь в России: «Несмотря на нынешнюю экстраординарную ситуацию, думаю, было бы большой ошибкой свернуть с того пути гуманизации <...> по которому мы шли последние десятилетия. И, в частности, очень плохим сигналом обществу стал бы отказ от моратория».
О возможности возврата к смертной казни в России периодически вспоминают чиновники и политики разного ранга. Наиболее явно о необходимости снять мораторий на высшую меру наказания 26 февраля 2022 г. заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
Зорькин напомнил, что, присоединившись к Европейской конвенции о защите прав человека в 1996 г., Россия обязалась ввести мораторий на смертную казнь и в течение трех лет запретить ее, ратифицировав Протокол № 6 к Конвенции. Проект закона о ратификации был внесен в Госдуму в 1999 г. вместе с проектом закона об упразднении смертной казни (исключении ее из УК и т. д.). Законопроект не был принят, но и не был отклонен, сказал Зорькин, отметив, что в «этой ситуации именно КС взял на себя решение проблемы». КС ввел мораторий своим постановлением в 1999 г., оно требовало создания в России судов присяжных. А в 2009 г. суд сообщил в определении для Верховного суда, что за время действия моратория сформировались гарантии «права не быть подвергнутым смертной казни».
«Поскольку дискуссия о смертной казни оживилась в связи с ситуацией о возможности применения этой меры в ДНР [где казнь разрешена] и ЛНР, я хотел бы вот что напомнить сторонникам отмены моратория на смертную казнь в нашей стране. <...> Единственно приемлемый для этого способ – это принятие новой Конституции», – указал Зорькин. Он подчеркнул: это напоминание от всех судей КС.
Юрист Ольга Кряжкова говорит, что слова Зорькина о возможности возвращения смертной казни только с принятием новой Конституции «понятны с правовой точки зрения». Она отмечает, что решения КС были основаны на толковании конституционной нормы о гарантиях права на жизнь (часть 2 статьи 20 главы 2 Конституции): «Конституция упоминает смертную казнь, но лишь как временную меру [наказания], применяемую «вплоть до ее отмены».
Декан юридического факультета СПбГУ Сергей Белов объясняет, что в лекции Зорькина не шла речь о процедуре пересмотра, аналогичной внесению поправок в Конституцию 2020 г. Он напоминает, что в главе 9 Конституции описано три такие процедуры пересмотра Основного закона: «Первая касается случаев, когда субъекты Федерации изменяют название указом президента. Вторая процедура – внесение поправок в главы с 3-й по 8-ю, как сделали мы в 2020 г. Третья процедура – пересмотр Конституции, куда входит любое изменение 1, 2 и 9-й глав».
Третий вариант требует созыва Конституционного собрания, «закона о котором до сих пор нет», подчеркивает Белов.