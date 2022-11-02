Медведев допустил снятие моратория на смертную казнь в рамках Конституции
Мораторий на смертную казнь в России может быть преодолен в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда, написал замглавы Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Медведев рассказал о том, как молодые иностранные студенты вывели из строя несколько железнодорожных объектов в Уфе из-за несогласия с политикой. «Приговор таким негодяям был один – расстрел без суда и следствия. Прямо на месте преступления», — подчеркнул Медведев.
По его словам, «если ты предатель, совершивший такое преступление в военное время, то у тебя нет ни возраста, ни национальности, ни даже права на защиту своей жизни».
«В рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолен в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России. Это вопрос выбора средств защиты интересов наших людей, государства и общества», — написал политик.
В марте Медведев заявил, что в России больше нет ограничений для возвращения смертной казни, мораторий на которую действует с 1997 г., но все будет зависеть от текущей ситуации. По его оценке, для возвращения смертных приговоров отпали международные основания, однако теперь роль играют «внутренние правовые позиции» Конституционного суда РФ, которые основаны на текущей криминогенной ситуации.
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