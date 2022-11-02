Медведев допустил снятие моратория на смертную казнь в рамках Конституции

В марте Медведев заявил, что в России больше нет ограничений для возвращения смертной казни, мораторий на которую действует с 1997 г., но все будет зависеть от текущей ситуации. По его оценке, для возвращения смертных приговоров отпали международные основания, однако теперь роль играют «внутренние правовые позиции» Конституционного суда РФ, которые основаны на текущей криминогенной ситуации.