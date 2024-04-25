В Черкасской области Украины сообщили о повреждении критической инфраструктуры
В Черкасской области Украины сработала система ПВО, был поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава военной администрации региона Игорь Табурец в своем Telegram-канале.
«По предварительной информации, поврежден объект критической инфраструктуры в Черкасском районе», – написал он.
Табурец не уточнил, какой именно объект получил повреждения. Утром 25 апреля власти Черкасской области объявляли воздушную тревогу. «Общественное» сообщало о взрывах в регионе.
24 апреля мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате повреждения энергетической инфраструктуры город лишился возможности самостоятельно генерировать электричество. По его словам, в Харькове разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ. Город получает электроснабжение от других регионов.
Минобороны РФ регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины с начала спецоперации. В российском ведомстве подчеркивали, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.