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В Черкасской области Украины сообщили о повреждении критической инфраструктуры

Ведомости

В Черкасской области Украины сработала система ПВО, был поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава военной администрации региона Игорь Табурец в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, поврежден объект критической инфраструктуры в Черкасском районе», – написал он.

Табурец не уточнил, какой именно объект получил повреждения. Утром 25 апреля власти Черкасской области объявляли воздушную тревогу. «Общественное» сообщало о взрывах в регионе.

24 апреля мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате повреждения энергетической инфраструктуры город лишился возможности самостоятельно генерировать электричество. По его словам, в Харькове разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ. Город получает электроснабжение от других регионов.

Минобороны РФ регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины с начала спецоперации. В российском ведомстве подчеркивали, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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