Мэр: Харьков лишился собственной генерации электричества

В настоящее время Харьков получает электроснабжение от других регионов: в самом городе разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ. Мэр отметил «большой дефицит» в энергосистеме города. В связи с этим в Харькове действуют графики отключения – как для населения, так и для производственных предприятий.