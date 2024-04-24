Мэр: Харьков лишился собственной генерации электричества
Серьезные разрушения энергетической инфраструктуры в контролируемом Украиной Харькове привели к тому, что город больше не имеет возможности самостоятельно генерировать электричество. Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телеканала «Рада».
«Сегодня собственной генерации у города Харькова нет, к сожалению», – сказал Терехов (цитата по ТАСС).
В настоящее время Харьков получает электроснабжение от других регионов: в самом городе разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ. Мэр отметил «большой дефицит» в энергосистеме города. В связи с этим в Харькове действуют графики отключения – как для населения, так и для производственных предприятий.
1 апреля Терехов заявил в интервью LIGA.net., что в Харькове практически полностью разрушена энергетическая инфраструктура. «Ситуация для энергетической отрасли очень тяжелая», – сказал он тогда.
Вооруженные силы (ВС) РФ в конце марта нанесли массированные удары по объектам критической инфраструктуры Украины. 22 марта депутат облсовета Александр Скорик сообщил, что Харьков оказался практически обесточен, 700 000 его жителей остались без электричества.
Минобороны РФ регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины с начала спецоперации. В российском ведомстве подчеркивали, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.