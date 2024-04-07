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На Украине допустили эвакуацию Харьковского района

Ведомости

Украинские власти рассматривают вопрос объявления принудительной эвакуации в двух районах Харьковской области – Богодуховском и Харьковском, город Харьков является административным центром последнего. Об этом заявил губернатор подконтрольной Украине Харьковской области Олег Синегубов местным СМИ.

Как пишет Страна.ua, эвакуация может быть объявлена для семей с детьми. Вопрос все еще находится на стадии проработки.

7 марта Синегубов заявил, что Совет обороны подконтрольной Украине части Харьковской области поддержал проведение «обязательной эвакуации принудительным способом» жителей 57 населенных пунктов на Купянском направлении.

Тогда также было принято решение принудительно эвакуировать детей с родителями из 18 населенных пунктов Великобурлукского и Ольховатского районов Харьковской области.

5 апреля власти Украины объявили принудительную эвакуацию 297 детей из 52 населенных пунктов Сумской области, сообщало министерство реинтеграции страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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