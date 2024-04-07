На Украине допустили эвакуацию Харьковского района
Украинские власти рассматривают вопрос объявления принудительной эвакуации в двух районах Харьковской области – Богодуховском и Харьковском, город Харьков является административным центром последнего. Об этом заявил губернатор подконтрольной Украине Харьковской области Олег Синегубов местным СМИ.
Как пишет Страна.ua, эвакуация может быть объявлена для семей с детьми. Вопрос все еще находится на стадии проработки.
7 марта Синегубов заявил, что Совет обороны подконтрольной Украине части Харьковской области поддержал проведение «обязательной эвакуации принудительным способом» жителей 57 населенных пунктов на Купянском направлении.
Тогда также было принято решение принудительно эвакуировать детей с родителями из 18 населенных пунктов Великобурлукского и Ольховатского районов Харьковской области.
5 апреля власти Украины объявили принудительную эвакуацию 297 детей из 52 населенных пунктов Сумской области, сообщало министерство реинтеграции страны.