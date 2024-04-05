Власти Украины эвакуируют почти 300 детей из Сумской области
Власти Украины объявили принудительную эвакуацию 297 детей из 52 населенных пунктов Сумской области, сообщило министерство реинтеграции страны.
В ведомстве уточнили, что дети будут эвакуированы вместе с родителями или другими законными представителями. Отмечается, что это решение было принято «из-за ситуации безопасности». Его согласовали члены координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения под председательством вице-премьера Украины Ирины Верещук.
7 марта глава администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что совет обороны подконтрольной Украине части региона поддержал проведение «обязательной эвакуации принудительным способом» жителей 57 населенных пунктов на купянском направлении.
Также было принято решение принудительно эвакуировать детей с родителями или лицами, которые их заменяют, или другими законными представителями из 18 населенных пунктов Великобурлукского и Ольховатского районов Харьковской области.
В октябре 2023 г. украинская сторона объявила о принудительной эвакуации семей с 275 детьми из подконтрольной ей части Харьковской области. Отмечалось, что дети могут быть эвакуированы обязательно как минимум с одним из родителей или другим опекуном. Эвакуированных обещали обеспечить жильем и поддержкой от международных гуманитарных организаций.