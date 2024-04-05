Власти Украины эвакуируют почти 300 детей из Сумской области

В октябре 2023 г. украинская сторона объявила о принудительной эвакуации семей с 275 детьми из подконтрольной ей части Харьковской области. Отмечалось, что дети могут быть эвакуированы обязательно как минимум с одним из родителей или другим опекуном. Эвакуированных обещали обеспечить жильем и поддержкой от международных гуманитарных организаций.