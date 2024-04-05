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Власти Украины эвакуируют почти 300 детей из Сумской области

Ведомости

Власти Украины объявили принудительную эвакуацию 297 детей из 52 населенных пунктов Сумской области, сообщило министерство реинтеграции страны.

В ведомстве уточнили, что дети будут эвакуированы вместе с родителями или другими законными представителями. Отмечается, что это решение было принято «из-за ситуации безопасности». Его согласовали члены координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения под председательством вице-премьера Украины Ирины Верещук.

7 марта глава администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что совет обороны подконтрольной Украине части региона поддержал проведение «обязательной эвакуации принудительным способом» жителей 57 населенных пунктов на купянском направлении.

Также было принято решение принудительно эвакуировать детей с родителями или лицами, которые их заменяют, или другими законными представителями из 18 населенных пунктов Великобурлукского и Ольховатского районов Харьковской области.

В октябре 2023 г. украинская сторона объявила о принудительной эвакуации семей с 275 детьми из подконтрольной ей части Харьковской области. Отмечалось, что дети могут быть эвакуированы обязательно как минимум с одним из родителей или другим опекуном. Эвакуированных обещали обеспечить жильем и поддержкой от международных гуманитарных организаций.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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