Украина объявила о начале принудительной эвакуации детей из Харьковской области
В частности, семьи с детьми будут эвакуированы из населенных пунктов Кондрашовка, Тищенковка, Купянск, Купянск-Узловой, Ковшаровка, Глушковка, Колесниковка, Куриловка, Новоосиново и Подолы. Кроме того, согласно решению Совета обороны, детям будет запрещено въезжать в указанные населенные пункты.
Отмечается, что дети могут быть эвакуированы обязательно как минимум с одним из родителей или другим опекуном. Эвакуированных обещают обеспечить жильем и поддержкой от международных гуманитарных организаций.
23 октября украинские власти объявили принудительную эвакуацию детей из районов Донбасса и Херсонской области, контролируемых Киевом. Эвакуация будет проводится из восьми населенных пунктов Бахмутского и Покровского районов ДНР, «где ситуация остается критической». До начала холодов планируется вывезти около 250 детей. В тот же день мининтеграции Украины сообщило о принудительной эвакуации 802 детей из 23 населенных пунктов Бериславского, Каховского и Херсонского районов Херсонской области.
26 сентября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Украина приступила к принудительной эвакуации жителей 31 подконтрольного Киеву населенного пункта региона. По словам Сальдо, херсонцев запугивают, чтобы вынудить покинуть свои дома. 10 августа обязательная эвакуация была объявлена в подконтрольном Украине Купянском районе Харьковской области.