Украина объявила о начале принудительной эвакуации детей из Харьковской области

23 октября украинские власти объявили принудительную эвакуацию детей из районов Донбасса и Херсонской области, контролируемых Киевом. Эвакуация будет проводится из восьми населенных пунктов Бахмутского и Покровского районов ДНР, «где ситуация остается критической». До начала холодов планируется вывезти около 250 детей. В тот же день мининтеграции Украины сообщило о принудительной эвакуации 802 детей из 23 населенных пунктов Бериславского, Каховского и Херсонского районов Херсонской области.