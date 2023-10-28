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Украина объявила о начале принудительной эвакуации детей из Харьковской области

Ведомости

Украинская сторона объявила о принудительной эвакуации семей с 275 детьми из подконтрольной ей части Харьковской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель украинской Харьковской областной администрации Олег Синегубов.

В частности, семьи с детьми будут эвакуированы из населенных пунктов Кондрашовка, Тищенковка, Купянск, Купянск-Узловой, Ковшаровка, Глушковка, Колесниковка, Куриловка, Новоосиново и Подолы. Кроме того, согласно решению Совета обороны, детям будет запрещено въезжать в указанные населенные пункты. 

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Отмечается, что дети могут быть эвакуированы обязательно как минимум с одним из родителей или другим опекуном. Эвакуированных обещают обеспечить жильем и поддержкой от международных гуманитарных организаций.

23 октября украинские власти объявили принудительную эвакуацию детей из районов Донбасса и Херсонской области, контролируемых Киевом. Эвакуация будет проводится из восьми населенных пунктов Бахмутского и Покровского районов ДНР, «где ситуация остается критической». До начала холодов планируется вывезти около 250 детей. В тот же день мининтеграции Украины сообщило о принудительной эвакуации 802 детей из 23 населенных пунктов Бериславского, Каховского и Херсонского районов Херсонской области. 

26 сентября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Украина приступила к принудительной эвакуации жителей 31 подконтрольного Киеву населенного пункта региона. По словам Сальдо, херсонцев запугивают, чтобы вынудить покинуть свои дома. 10 августа обязательная эвакуация была объявлена в подконтрольном Украине Купянском районе Харьковской области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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