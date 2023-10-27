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Российские военные уничтожили 31 украинский самолет с начала октября

Ведомости

С 1 октября авиация Воздушно-космических сил России и средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 31 самолет воздушных сил Украины, следует из сводки Минобороны.

С начала месяца было уничтожено 20 самолетов Миг-29, восемь штурмовиков Су-25, а также один бомбардировщик Су-24 и два учебно-боевых самолета Л-39. Помимо этого российские военные поразили три вертолета Ми-8. Всего с начала спецоперации было уничтожено 515 самолетов и 253 вертолета.

В течение недели с 21 по 27 октября Вооруженные силы РФ нанесли 19 групповых ударов высокоточным оружием и с помощью беспилотников по арсеналам с боеприпасами и базам горюче-смазочных материалов. Также были уничтожены места хранения безэкипажных катеров и военная аэродромная инфраструктура.

«Кроме того, поражались пункты размещения украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников. В результате ударов все назначенные объекты поражены», – говорится в сообщении министерства.

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Всего за неделю российские военные отбили порядка 120 атак. Средства ПВО сбили 208 беспилотников и перехватили 19 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, две оперативно-тактические ракеты ATACMS, восемь управляемых авиационных бомб JDAM и др.

27 октября Минобороны сообщало, что российские военные поразили пункты управления трех украинских бригад в Донецкой народной республике. За сутки средства ПВО перехватили шесть снарядов HIMARS и GLSDB и 27 беспилотников ВСУ в зоне спецоперации. В Днепропетровской области российская армия уничтожила склад боеприпасов ВСУ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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