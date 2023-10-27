Российские военные уничтожили 31 украинский самолет с начала октября

С начала месяца было уничтожено 20 самолетов Миг-29, восемь штурмовиков Су-25, а также один бомбардировщик Су-24 и два учебно-боевых самолета Л-39. Помимо этого российские военные поразили три вертолета Ми-8. Всего с начала спецоперации было уничтожено 515 самолетов и 253 вертолета.