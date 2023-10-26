Минобороны сообщило об ударах по пунктам управления трех бригад ВСУ в ДНР
Российские военные поразили пункты управления трех украинских бригад в ДНР. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.
Средства ПВО перехватили шесть снарядов HIMARS и GLSDB. Также за сутки было сбито 27 беспилотников ВСУ в зоне спецоперации. В Днепропетровской области российская армия уничтожила склад боеприпасов ВСУ.
В общей сложности Вооруженные силы (ВС) РФ отбили 12 атак противника на купянском, краснолиманском, донецком и запорожском направлениях. Кроме того, всего за сутки было уничтожено пять танков, включая два Leopard, 15 боевых бронированных машин, а также две артиллерийские системы М777, самоходная артиллерийская установка Dana и др.
25 октября ВС РФ отразили в общей сложности 28 атак ВСУ на разных направлениях. Также средства ПВО сбили два украинских самолета МиГ-29, штурмовик Су-25 и учебно-боевой самолет Л-39 в ДНР, Херсонской и Днепропетровской областях. Кроме того, российские военные впервые отчитались об уничтожении двух ракет ATACMS.
Спецоперация России на Украине идет с 24 февраля 2022 г. По данным Минобороны, с начала боевых действий было уничтожено 515 самолетов, 253 вертолета, почти 8300 беспилотников, 441 зенитный ракетный комплекс, свыше 12 900 танков и других боевых бронированных машин и иных вооружений ВСУ.