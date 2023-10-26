Минобороны сообщило об ударах по пунктам управления трех бригад ВСУ в ДНР

В общей сложности Вооруженные силы (ВС) РФ отбили 12 атак противника на купянском, краснолиманском, донецком и запорожском направлениях. Кроме того, всего за сутки было уничтожено пять танков, включая два Leopard, 15 боевых бронированных машин, а также две артиллерийские системы М777, самоходная артиллерийская установка Dana и др.