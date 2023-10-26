«Ростех» передал Минобороны первые самоходные гаубицы «Мальва»

152-мм САУ «Мальва» – это первая в России колесная самоходная гаубица. Ее главные отличия от гусеничных аналогов – большая маневренность, за счет которой орудие быстрее разворачивается на позиции и покидает ее до ответного огня, а также меньшая стоимость эксплуатации. Орудие способно делать более семи выстрелов в минуту и поражать почти любые объекты на дальности 24 км.