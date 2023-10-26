«Ростех» передал Минобороны первые самоходные гаубицы «Мальва»
«Ростех» передал Минобороны первую партию самоходных гаубиц «Мальва». Об этом сообщили в пресс-службе «Ростеха».
«Ростех» отгрузил в войска первую партию 152-мм самоходных артиллерийских орудий (САО) «Мальва». Новейшая артустановка отличается мобильностью, может автоматизированно вести стрельбу всеми типами боеприпасов и работать в режиме одновременного огневого налета», – сказано в сообщении.
Государственные испытания «Мальвы» завершились в конце июля. В августе первый замгендиректора госкорпорации Владимир Артяков сообщил, что «Ростех» работает над созданием модернизированного варианта самоходной артиллерийской установки «Мальва» с увеличенной дальностью стрельбы для противодействия гаубицам НАТО.
152-мм САУ «Мальва» – это первая в России колесная самоходная гаубица. Ее главные отличия от гусеничных аналогов – большая маневренность, за счет которой орудие быстрее разворачивается на позиции и покидает ее до ответного огня, а также меньшая стоимость эксплуатации. Орудие способно делать более семи выстрелов в минуту и поражать почти любые объекты на дальности 24 км.
Помимо этого габариты «Мальвы» позволяют транспортировать ее на большие расстояния на самолете Ил-76, добавили в «Ростехе». Самоходная гаубица может быть использована для поражения командных пунктов, оборонительных сооружений, систем ПВО и др.