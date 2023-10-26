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«Ростех» передал Минобороны первые самоходные гаубицы «Мальва»

Ведомости

«Ростех» передал Минобороны первую партию самоходных гаубиц «Мальва». Об этом сообщили в пресс-службе «Ростеха». 

«Ростех» отгрузил в войска первую партию 152-мм самоходных артиллерийских орудий (САО) «Мальва». Новейшая артустановка отличается мобильностью, может автоматизированно вести стрельбу всеми типами боеприпасов и работать в режиме одновременного огневого налета», – сказано в сообщении.

Государственные испытания «Мальвы» завершились в конце июля. В августе первый замгендиректора госкорпорации Владимир Артяков сообщил, что «Ростех» работает над созданием модернизированного варианта самоходной артиллерийской установки «Мальва» с увеличенной дальностью стрельбы для противодействия гаубицам НАТО. 

152-мм САУ «Мальва» – это первая в России колесная самоходная гаубица. Ее главные отличия от гусеничных аналогов – большая маневренность, за счет которой орудие быстрее разворачивается на позиции и покидает ее до ответного огня, а также меньшая стоимость эксплуатации. Орудие способно делать более семи выстрелов в минуту и поражать почти любые объекты на дальности 24 км.

Помимо этого габариты «Мальвы» позволяют транспортировать ее на большие расстояния на самолете Ил-76, добавили в «Ростехе». Самоходная гаубица может быть использована для поражения командных пунктов, оборонительных сооружений, систем ПВО и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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