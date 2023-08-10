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«Ростех» модернизирует САУ «Мальва» для борьбы с гаубицами НАТО

Ведомости

«Ростех» сейчас работает над созданием модернизированного варианта самоходной артиллерийской установки «Мальва» с увеличенной дальностью стрельбы для противодействия гаубицам НАТО, которые сейчас поставляются ВСУ. Об этом сообщил первый замгендиректора госкорпорации Владимир Артяков в интервью «РИА Новости».

«Сейчас создается модернизированный вариант "Мальвы" с увеличенной дальностью стрельбы. Поверьте, у нас будет что противопоставить дальнобойным западным гаубицам, которые сейчас поставляются для ВСУ», – рассказал он.

152-мм САУ «Мальва» – это первая в России колесная самоходная гаубица, о завершении государственных испытаний которой «Ростех» сообщил в конце июля. Ее главные отличия от гусеничных аналогов – большая маневренность, за счет которой орудие быстрее разворачивается на позиции и покидает ее до ответного огня, а также меньшая стоимость эксплуатации. Орудие способно делать более семи выстрелов в минуту и поражать почти любые объекты на дальности 24 км.

Ранее по теме: Путин призвал увеличить долю производства новейших вооружений

Ранее в августе президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным директором «Ростеха» Сергеем Чемезовым, в ходе которой поручил нарастить производство новейших вооружений.

В июле «Ростех» сообщил о передаче армии первой партии самоходных минометов 2С41 «Дрок». В том же месяце Минпромторг сообщил, что Министерству обороны России были отправлены партия танков Т-90М «Прорыв» и модернизированные Т-72Б3М. «Уралвагонзавод», который входит в «Ростех», также занимается модернизацией танков Т-72Б до Т-72Б3М, танков Т80БВ до уровня Т80БВМ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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