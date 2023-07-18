«Ростех» сообщил о передаче армии первой партии минометов «Дрок»

Ранее 18 июля в Минпромторге сообщили, что Министерству обороны России была отправлена партия танков Т-90М «Прорыв» и модернизированные Т-72Б3М. «Уралвагонзавод», который входит в «Ростех», также занимается модернизацией танков Т-72Б до Т-72Б3М, танков Т80БВ до уровня Т80БВМ.