«Ростех» сообщил о передаче армии первой партии минометов «Дрок»
Российским войскам передана первая экспериментальная партия новых самоходных минометов 2С41 «Дрок». Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех».
Индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии корпорации Бекхан Оздоев отметил высокую скорострельность оружия – более 10 выстрелов в минуту, при этом с одним боекомплектом можно работать более 40 мин.
«Переданные в войска самоходные минометы по совокупности характеристик не уступают, а по некоторым параметрам превосходят иностранные образцы. <…> Задача такой техники – уничтожение живой силы и легкобронированных целей, ослепление наблюдательных пунктов, освещение территорий и создание дымовых завес», – уточнил Оздоев.
«Дрок» – это 82-мм минометный модуль на шасси бронеавтомобиля «Тайфун», который оборудован механизированными приводами наведения. Дальность стрельбы в 1,5 раза превышает показатели штатных минометов 2Б14 «Поднос» и составляет 6 км. Также «Дрок» имеет боевой модуль с пулеметом кругового вращения, который управляется дистанционно.
Ранее 18 июля в Минпромторге сообщили, что Министерству обороны России была отправлена партия танков Т-90М «Прорыв» и модернизированные Т-72Б3М. «Уралвагонзавод», который входит в «Ростех», также занимается модернизацией танков Т-72Б до Т-72Б3М, танков Т80БВ до уровня Т80БВМ.