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«Ростех» сообщил о передаче армии первой партии минометов «Дрок»

Ведомости

Российским войскам передана первая экспериментальная партия новых самоходных минометов 2С41 «Дрок». Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех».

Индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии корпорации Бекхан Оздоев отметил высокую скорострельность оружия – более 10 выстрелов в минуту, при этом с одним боекомплектом можно работать более 40 мин.

«Переданные в войска самоходные минометы по совокупности характеристик не уступают, а по некоторым параметрам превосходят иностранные образцы. <…> Задача такой техники – уничтожение живой силы и легкобронированных целей, ослепление наблюдательных пунктов, освещение территорий и создание дымовых завес», – уточнил Оздоев.

«Дрок» – это 82-мм минометный модуль на шасси бронеавтомобиля «Тайфун», который оборудован механизированными приводами наведения. Дальность стрельбы в 1,5 раза превышает показатели штатных минометов 2Б14 «Поднос» и составляет 6 км. Также «Дрок» имеет боевой модуль с пулеметом кругового вращения, который управляется дистанционно.

Ранее 18 июля в Минпромторге сообщили, что Министерству обороны России была отправлена партия танков Т-90М «Прорыв» и модернизированные Т-72Б3М. «Уралвагонзавод», который входит в «Ростех», также занимается модернизацией танков Т-72Б до Т-72Б3М, танков Т80БВ до уровня Т80БВМ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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