В Минпромторге сообщили о получении армией танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М
Министерству обороны России была отправлена партия танков Т-90М «Прорыв» и модернизированные Т-72Б3М. Об этом сообщили в Минпромторге. Уточняется, что отгрузкой занялся «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в «Ростех»).
Завод также занимается модернизацией танков Т-72Б до Т-72Б3М, танков Т80БВ до уровня Т80БВМ, добавили в ведомстве.
В марте заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в 2023 г. российская армия получит порядка 1500 танков.
«Большинство предприятий (говорю об этом не понаслышке, а потому, что езжу по ним) работает в три смены, работает, что называется, с колес – прямо отдает всё в войска, производит самые современные российские виды вооружений, да еще и в ситуации, когда действительно нас пытаются лишить комплектующих, перекрыть кислород по отдельным направлениям», – отмечал зампред.
При этом редактор портала Military Russia Дмитрий Корнев заявлял «Ведомостям», что вряд ли речь идет о 1500 новых танков и, вероятно, значительная часть будет состоять из модернизированных советских машин, снятых с хранения и оборудованных новыми средствами связи, защитой и др.