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В Минпромторге сообщили о получении армией танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М

Ведомости

Министерству обороны России была отправлена партия танков Т-90М «Прорыв» и модернизированные Т-72Б3М. Об этом сообщили в Минпромторге. Уточняется, что отгрузкой занялся «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в «Ростех»).

Завод также занимается модернизацией танков Т-72Б до Т-72Б3М, танков Т80БВ до уровня Т80БВМ, добавили в ведомстве.

В марте заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в 2023 г. российская армия получит порядка 1500 танков.

«Большинство предприятий (говорю об этом не понаслышке, а потому, что езжу по ним) работает в три смены, работает, что называется, с колес – прямо отдает всё в войска, производит самые современные российские виды вооружений, да еще и в ситуации, когда действительно нас пытаются лишить комплектующих, перекрыть кислород по отдельным направлениям», – отмечал зампред.

Ранее по теме: Минобороны получило партию модернизированных танков Т-72Б3М

При этом редактор портала Military Russia Дмитрий Корнев заявлял «Ведомостям», что вряд ли речь идет о 1500 новых танков и, вероятно, значительная часть будет состоять из модернизированных советских машин, снятых с хранения и оборудованных новыми средствами связи, защитой и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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