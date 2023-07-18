В Минпромторге сообщили о получении армией танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М

«Большинство предприятий (говорю об этом не понаслышке, а потому, что езжу по ним) работает в три смены, работает, что называется, с колес – прямо отдает всё в войска, производит самые современные российские виды вооружений, да еще и в ситуации, когда действительно нас пытаются лишить комплектующих, перекрыть кислород по отдельным направлениям», – отмечал зампред.