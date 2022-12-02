Минобороны получило партию модернизированных танков Т-72Б3М
Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» поставила Минобороны России партию модернизированных танков Т-72Б3М, сообщили в пресс-службе концерна «Уралвагонзавод» (входит в «Ростех») в комментарии ТАСС.
«Уралвагонзавод» отправил в адрес Министерства обороны РФ партию танков Т-72Б3М. Работы по модернизации Т-72Б до уровня модернизированных Т-72Б3 выполнены в рамках государственного оборонного заказа», – рассказали там.
Проведенные работы по модернизации повысили маневренность, защиту и огневую мощь танков. В частности, машины снабдили новой системой управления огнем, способной автоматизировать подготовку выстрела и существенно повышать точность стрельбы. Кроме того, модернизированные танки оснащены форсированным двигателем В-92С2 мощностью 1000 л. с., разработанным специалистами «ЧТЗ-Уралтрак». Двигатель установлен с системой автоматического контроля параметров работы силовой установки и автоматического регулирования теплового режима.
Ранее в ноябре российские авиастроители передали Вооруженным силам РФ новую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Большая часть из них была изготовлена на Новосибирском авиационном заводе им. В. П. Чкалова Объединенной авиастроительной корпорации (также входит в «Ростех»).
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