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Минобороны получило партию модернизированных танков Т-72Б3М

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Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» поставила Минобороны России партию модернизированных танков Т-72Б3М, сообщили в пресс-службе концерна «Уралвагонзавод» (входит в «Ростех») в комментарии ТАСС.

«Уралвагонзавод» отправил в адрес Министерства обороны РФ партию танков Т-72Б3М. Работы по модернизации Т-72Б до уровня модернизированных Т-72Б3 выполнены в рамках государственного оборонного заказа», – рассказали там.

Проведенные работы по модернизации повысили маневренность, защиту и огневую мощь танков. В частности, машины снабдили новой системой управления огнем, способной автоматизировать подготовку выстрела и существенно повышать точность стрельбы. Кроме того, модернизированные танки оснащены форсированным двигателем В-92С2 мощностью 1000 л. с., разработанным специалистами «ЧТЗ-Уралтрак». Двигатель установлен с системой автоматического контроля параметров работы силовой установки и автоматического регулирования теплового режима.

Ранее в ноябре российские авиастроители передали Вооруженным силам РФ новую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Большая часть из них была изготовлена на Новосибирском авиационном заводе им. В. П. Чкалова Объединенной авиастроительной корпорации (также входит в «Ростех»).

25 октября состоялось первое заседание Координационного совета по обеспечению потребностей войск, в ходе него премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости развернуть полномасштабное производство экипировки и обмундирования для обеспечения всех мобилизованных. По его словам, необходимо задействовать все мощности легкой промышленности, включая малые предприятия в регионах, а также организовать бесперебойные поставки сырья, материалов, тканей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных