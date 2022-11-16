Газета
Политика

ВС России получили новую партию фронтовых бомбардировщиков

Ведомости

Российские авиастроители передали Вооруженным силам РФ новую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34, сообщила пресс-служба правительства.

В правительстве пояснили, что большая часть из них была изготовлена на Новосибирском авиационном заводе им. В. П. Чкалова Объединенной авиастроительной корпорации (входит в «Ростех»).

«Несмотря на беспрецедентное давление Запада на российскую промышленность, ключевые задачи оборонно-промышленного комплекса... ритмично выполняются. Предприятия ОПК, входящие в госкорпорацию "Ростех", обеспечивают выполнение гособоронзаказа, поставки нередко осуществляются с опережением сроков», – заявил зампред правительства Денис Мантуров.

Су-34 зарекомендовал себя как уникальная машина с высокими летно-техническими характеристиками в ходе ведения реальных боевых действий, добавил он.

Передача самолетов прошла в рамках решений Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС, возникающих в ходе проведения СВО на Украине. Все боевые машины прошли прошли необходимые наземные и летные испытания и совершили перелет к месту несения службы.

Первое заседание Координационного совета по обеспечению потребностей войск прошло 25 октября, в ходе него премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости развернуть полномасштабное производство экипировки и обмундирования для обеспечения всех мобилизованных. По его словам, необходимо задействовать все мощности легкой промышленности, включая малые предприятия в регионах, а также организовать бесперебойные поставки сырья, материалов, тканей.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных