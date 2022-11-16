ВС России получили новую партию фронтовых бомбардировщиков

Первое заседание Координационного совета по обеспечению потребностей войск прошло 25 октября, в ходе него премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости развернуть полномасштабное производство экипировки и обмундирования для обеспечения всех мобилизованных. По его словам, необходимо задействовать все мощности легкой промышленности, включая малые предприятия в регионах, а также организовать бесперебойные поставки сырья, материалов, тканей.