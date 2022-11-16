ВС России получили новую партию фронтовых бомбардировщиков
Российские авиастроители передали Вооруженным силам РФ новую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34, сообщила пресс-служба правительства.
В правительстве пояснили, что большая часть из них была изготовлена на Новосибирском авиационном заводе им. В. П. Чкалова Объединенной авиастроительной корпорации (входит в «Ростех»).
«Несмотря на беспрецедентное давление Запада на российскую промышленность, ключевые задачи оборонно-промышленного комплекса... ритмично выполняются. Предприятия ОПК, входящие в госкорпорацию "Ростех", обеспечивают выполнение гособоронзаказа, поставки нередко осуществляются с опережением сроков», – заявил зампред правительства Денис Мантуров.
Су-34 зарекомендовал себя как уникальная машина с высокими летно-техническими характеристиками в ходе ведения реальных боевых действий, добавил он.
Передача самолетов прошла в рамках решений Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС, возникающих в ходе проведения СВО на Украине. Все боевые машины прошли прошли необходимые наземные и летные испытания и совершили перелет к месту несения службы.
Первое заседание Координационного совета по обеспечению потребностей войск прошло 25 октября, в ходе него премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости развернуть полномасштабное производство экипировки и обмундирования для обеспечения всех мобилизованных. По его словам, необходимо задействовать все мощности легкой промышленности, включая малые предприятия в регионах, а также организовать бесперебойные поставки сырья, материалов, тканей.
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