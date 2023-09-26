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Сальдо: Киев принудительно эвакуирует жителей подконтрольной части Херсонской области

Ведомости

Украина приступила к принудительной эвакуации жителей 31 подконтрольного Киеву населенного пункта на территории Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По словам Сальдо, херсонцев запугивают, чтобы вынудить покинуть свои дома: бросают в подъезды, во дворы или на крыши ручные гранаты, сбрасывают взрывные устройства с беспилотников, отбирают у родителей детей и увозят их.

По информации губернатора Херсонской области, гражданских перенаправляют на пункты сбора, затем перевозят в фильтрационные лагеря в районе Николаева. Мужчин направляют в николаевские военные комиссариаты для дальнейшей отправки в зону боевых действий.

21 сентября Сальдо сообщил, что Киев может готовить информационную провокацию в Херсоне. По его словам, в город приехали съемочные группы немецкого и испанского телевидения для создания постановочных пропагандистских материалов.

Херсонская область вошла в состав России 30 сентября 2022 г. вместе с ДНР, ЛНР и Запорожской областью. 19 октября 2022 г. в регионах ввели военное положение. 11 ноября 2022 г. Россия контролирует большую часть региона, однако сам Херсон российские войска были вынуждены оставить.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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