Сальдо: Киев принудительно эвакуирует жителей подконтрольной части Херсонской области
Украина приступила к принудительной эвакуации жителей 31 подконтрольного Киеву населенного пункта на территории Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
По словам Сальдо, херсонцев запугивают, чтобы вынудить покинуть свои дома: бросают в подъезды, во дворы или на крыши ручные гранаты, сбрасывают взрывные устройства с беспилотников, отбирают у родителей детей и увозят их.
По информации губернатора Херсонской области, гражданских перенаправляют на пункты сбора, затем перевозят в фильтрационные лагеря в районе Николаева. Мужчин направляют в николаевские военные комиссариаты для дальнейшей отправки в зону боевых действий.
21 сентября Сальдо сообщил, что Киев может готовить информационную провокацию в Херсоне. По его словам, в город приехали съемочные группы немецкого и испанского телевидения для создания постановочных пропагандистских материалов.
Херсонская область вошла в состав России 30 сентября 2022 г. вместе с ДНР, ЛНР и Запорожской областью. 19 октября 2022 г. в регионах ввели военное положение. 11 ноября 2022 г. Россия контролирует большую часть региона, однако сам Херсон российские войска были вынуждены оставить.