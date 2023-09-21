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Сальдо заявил о подготовке Киева к информационной провокации в Херсоне

Ведомости

Киев готовит информационную провокацию в Херсоне, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Похоже на то, что киевский режим готовит информационную провокацию в Херсоне. В город приехали съёмочные группы немецкого и испанского телевидения», – написал он в своем Telegram-канале.

Сальдо считает, что они планируют снимать «постановочные пропагандистские материалы о пытках гражданских лиц» и будут работать под контролем украинских военных. Глава региона заявил, что западная публика уже не воспринимает их фейки. Он предупредил оставшихся в Херсоне людей быть осторожными, так как «по улицам ходят «режиссёры»-убийцы».

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Российские власти регулярно заявляют о подготовке Киевом провокаций, в том числе и информационных. В июле официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала провокацией удар украинского беспилотника по городу Курчатов, где расположена АЭС. По словам Захаровой, целью Киева была именно станция. В феврале Минобороны РФ предупреждало, что Украина планирует обвинить Россию в заражении территорий рядом с Чернобыльской АЭС.

Херсонская область вошла в состав России 30 сентября 2022 г. наряду с другими регионами – ДНР, ЛНР и Запорожской области. С 19 октября в регионах введено военное положение. 11 ноября 2022 г. Минобороны РФ сообщило о завершении вывода войск из Херсона, и город вновь перешел под контроль Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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