Сальдо заявил о подготовке Киева к информационной провокации в Херсоне

Сальдо считает, что они планируют снимать «постановочные пропагандистские материалы о пытках гражданских лиц» и будут работать под контролем украинских военных. Глава региона заявил, что западная публика уже не воспринимает их фейки. Он предупредил оставшихся в Херсоне людей быть осторожными, так как «по улицам ходят «режиссёры»-убийцы».