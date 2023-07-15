Захарова призвала ООН осудить атаку беспилотника вблизи Курской АЭС
Россия осуждает планы Украины активно использовать террористические методы против российских АЭС, это может привести к масштабной ядерной катастрофе в Европе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Внешнеполитическое ведомство призывает международное сообщество и руководство МАГАТЭ и ООН обратить внимание на удар украинского беспилотника по городу Курчатов и «подвергнуть жесткому осуждению безответственное поведение Киева», говорится в комментарии Захаровой.
Украинский беспилотник упал и взорвался в ночь на 14 июля в Курчатове, где находится Курская АЭС. В МИДе напомнили, что благодаря работе сил ПВО, охраняющих станцию, критически важные объекты не были повреждены, никто не пострадал.
«Вместе с тем вероятной целью новой украинской провокации была именно АЭС, что в очередной раз свидетельствует о том, что киевский режим встал на путь использования методов ядерного терроризма», – говорится в заявлении.
Захарова подчеркнула, что Киев не впервые угрожает безопасности Курской АЭС. Так, в августе прошлого года украинские диверсанты подорвали опоры линий электропередачи.
Губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале ранее сообщил, что критически важные объекты после падения БПЛА не получили повреждений. По информации «РИА Новости», беспилотник упал в нескольких километрах от Курской АЭС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «враг не оставляет попыток нанесения ударов», и отметил эффективную работу российских систем ПВО.
9 июля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя информацию о попытках ВСУ ударить по Смоленской АЭС, заявил, что в случае подтверждения этих сведений России следует рассмотреть вариант ответного удара одновременно по нескольким украинским АЭС и по ядерным объектам в Восточной Европе.