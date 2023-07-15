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Политика

Захарова призвала ООН осудить атаку беспилотника вблизи Курской АЭС

Ведомости

Россия осуждает планы Украины активно использовать террористические методы против российских АЭС, это может привести к масштабной ядерной катастрофе в Европе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Внешнеполитическое ведомство призывает международное сообщество и руководство МАГАТЭ и ООН обратить внимание на удар украинского беспилотника по городу Курчатов и «подвергнуть жесткому осуждению безответственное поведение Киева», говорится в комментарии Захаровой.

Украинский беспилотник упал и взорвался в ночь на 14 июля в Курчатове, где находится Курская АЭС. В МИДе напомнили, что благодаря работе сил ПВО, охраняющих станцию, критически важные объекты не были повреждены, никто не пострадал.

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«Вместе с тем вероятной целью новой украинской провокации была именно АЭС, что в очередной раз свидетельствует о том, что киевский режим встал на путь использования методов ядерного терроризма», – говорится в заявлении.

Захарова подчеркнула, что Киев не впервые угрожает безопасности Курской АЭС. Так, в августе прошлого года украинские диверсанты подорвали опоры линий электропередачи.

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Губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале ранее сообщил, что критически важные объекты после падения БПЛА не получили повреждений. По информации «РИА Новости», беспилотник упал в нескольких километрах от Курской АЭС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «враг не оставляет попыток нанесения ударов», и отметил эффективную работу российских систем ПВО.

9 июля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя информацию о попытках ВСУ ударить по Смоленской АЭС, заявил, что в случае подтверждения этих сведений России следует рассмотреть вариант ответного удара одновременно по нескольким украинским АЭС и по ядерным объектам в Восточной Европе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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