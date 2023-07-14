Лихачев рассказал о защите российских АЭС вблизи границ с Украиной
Все необходимые мероприятия по защите российских АЭС вблизи украинских границ проведены, ситуация находится под контролем. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.
«Проведены все необходимые мероприятия. И службой безопасности госкорпорации "Росатом", "Атом-охраной" и, конечно, "Росгвардией", на плечах которой лежит основная ответственность за физическую защиту атомных станций. Конечно же, мобилизованы специальные силы министерства обороны, в том числе противовоздушная оборона», – отметил Лихачев, отвечая на вопрос, насколько усилены меры безопасности АЭС вблизи украинских границ.
Гендиректор «Росатома» подчеркнул, что «ситуация на сегодняшний день находится под контролем».
Запись с его комментарием была сделана накануне, уточнил Зарубин, и опубликована сегодня утром.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что в ночь на 14 июля городе Курчатове, где находится Курская АЭС, упал беспилотник. Никто из жителей не пострадал, критически важные объекты не были повреждены, уточнил Старовойт.
9 июля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя информацию о попытках ВСУ ударить по Смоленской АЭС, заявил, что в случае подтверждения этих сведений, России следует рассмотреть вариант ответного удара одновременно по нескольким украинским АЭС и по ядерным объектам в Восточной Европе.