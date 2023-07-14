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Общество

Лихачев рассказал о защите российских АЭС вблизи границ с Украиной

Ведомости

Все необходимые мероприятия по защите российских АЭС вблизи украинских границ проведены, ситуация находится под контролем. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

«Проведены все необходимые мероприятия. И службой безопасности госкорпорации "Росатом", "Атом-охраной" и, конечно, "Росгвардией", на плечах которой лежит основная ответственность за физическую защиту атомных станций. Конечно же, мобилизованы специальные силы министерства обороны, в том числе противовоздушная оборона», – отметил Лихачев, отвечая на вопрос, насколько усилены меры безопасности АЭС вблизи украинских границ.

Гендиректор «Росатома» подчеркнул, что «ситуация на сегодняшний день находится под контролем».

Запись с его комментарием была сделана накануне, уточнил Зарубин, и опубликована сегодня утром.

Ранее по теме: Медведев пригрозил ударом по ядерным объектам при подтверждении атаки на Смоленскую АЭС

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что в ночь на 14 июля городе Курчатове, где находится Курская АЭС, упал беспилотник. Никто из жителей не пострадал, критически важные объекты не были повреждены, уточнил Старовойт.

9 июля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя информацию о попытках ВСУ ударить по Смоленской АЭС, заявил, что в случае подтверждения этих сведений, России следует рассмотреть вариант ответного удара одновременно по нескольким украинским АЭС и по ядерным объектам в Восточной Европе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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