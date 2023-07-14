Лихачев рассказал о защите российских АЭС вблизи границ с Украиной

«Проведены все необходимые мероприятия. И службой безопасности госкорпорации "Росатом", "Атом-охраной" и, конечно, "Росгвардией", на плечах которой лежит основная ответственность за физическую защиту атомных станций. Конечно же, мобилизованы специальные силы министерства обороны, в том числе противовоздушная оборона», – отметил Лихачев, отвечая на вопрос, насколько усилены меры безопасности АЭС вблизи украинских границ.