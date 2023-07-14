Упавший в Курской области беспилотник повредил фасад многоквартирного дома
В ночь на 14 июля в Курской области упал беспилотник, в результате никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Ночью в городе Курчатове произошло падение БПЛА. К счастью, никто из жителей не пострадал. Критически важные объекты в результате падения беспилотника и его последующей детонации повреждены не были», – написал он.
Старовойт сообщил, что частичные повреждения получил многоквартирный дом, у которого пострадал фасад и остекление.
13 июля ВСУ обстреляли село Троицкое Кореневского района, в результате чего пострадала одна женщина.
В Курской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования». Такой же режим действует еще в семи субъектах РФ – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Брянской и Ростовской областях.