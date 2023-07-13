В результате обстрела Курской области пострадал один человек
В Курской области в результате обстрела села Троицкое Кореневского района пострадала женщина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Роман Старовойт.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) 13 июля обстреляли село – было зафиксировано пять прилетов.
«Осколочное ранение плеча получила одна из жительниц, которую скорая помощь доставила в Глушковскую ЦРБ», – уточнил глава региона.
Старовойт добавил, что из-за обстрела была перебита линия электропередачи и село осталось без света. Его восстановят, как только появится возможность провести аварийные работы.
12 июля ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области, в результате чего были повреждены линии электропередачи и часть поселка была обесточена. Повреждения получили фасады, окна и заборы двух домов и хозяйственные постройки. О пострадавших Старовойт не сообщал.
В Курской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования». Такой же режим действует еще в семи субъектах РФ – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Брянской и Ростовской областях.