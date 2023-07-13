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Общество

В результате обстрела Курской области пострадал один человек

Ведомости

В Курской области в результате обстрела села Троицкое Кореневского района пострадала женщина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Роман Старовойт.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 13 июля обстреляли село – было зафиксировано пять прилетов.

«Осколочное ранение плеча получила одна из жительниц, которую скорая помощь доставила в Глушковскую ЦРБ», – уточнил глава региона.

Старовойт добавил, что из-за обстрела была перебита линия электропередачи и село осталось без света. Его восстановят, как только появится возможность провести аварийные работы.

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12 июля ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области, в результате чего были повреждены линии электропередачи и часть поселка была обесточена. Повреждения получили фасады, окна и заборы двух домов и хозяйственные постройки. О пострадавших Старовойт не сообщал.

В Курской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования». Такой же режим действует еще в семи субъектах РФ – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Брянской и Ростовской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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