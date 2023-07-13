В результате обстрела Курской области пострадал один человек

12 июля ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области, в результате чего были повреждены линии электропередачи и часть поселка была обесточена. Повреждения получили фасады, окна и заборы двух домов и хозяйственные постройки. О пострадавших Старовойт не сообщал.