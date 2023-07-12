Часть поселка Теткино в Курской области осталась без света из-за обстрела
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Теткино в Курской области, повреждены линии электропередачи. Об этом сообщает губернатор региона Роман Старовойт.
«Поселок Теткино Глушковского района подвергся обстрелу со стороны Украины. <...> Из-за повреждения линий электропередачи часть поселка обесточена. Аварийные бригады приступили к восстановлению», – написал он в своем Telegram-канале.
Всего на двух улицах было зафиксировано шесть прилетов. В результате обстрела ВСУ повреждения также получили фасады, окна и заборы двух домов и хозяйственные постройки. Информация о пострадавших не уточняется.
В предыдущий раз ВСУ обстреляли Теткино 10 июля. Власти насчитали восемь прилетов. Обошлось без пострадавших, однако была повреждена линия электропередачи. В результате часть поселка осталась без света. Кроме того, из-за обстрела пострадали 10 домов.
В Курской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования». Такой же режим действует еще в семи субъектах РФ – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Брянской и Ростовской областях.