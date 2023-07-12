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Часть поселка Теткино в Курской области осталась без света из-за обстрела

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Теткино в Курской области, повреждены линии электропередачи. Об этом сообщает губернатор региона Роман Старовойт. 

«Поселок Теткино Глушковского района подвергся обстрелу со стороны Украины. <...> Из-за повреждения линий электропередачи часть поселка обесточена. Аварийные бригады приступили к восстановлению», – написал он в своем Telegram-канале.

Всего на двух улицах было зафиксировано шесть прилетов. В результате обстрела ВСУ повреждения также получили фасады, окна и заборы двух домов и хозяйственные постройки. Информация о пострадавших не уточняется.

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В предыдущий раз ВСУ обстреляли Теткино 10 июля. Власти насчитали восемь прилетов. Обошлось без пострадавших, однако была повреждена линия электропередачи. В результате часть поселка осталась без света. Кроме того, из-за обстрела пострадали 10 домов. 

В Курской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования». Такой же режим действует еще в семи субъектах РФ – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Брянской и Ростовской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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