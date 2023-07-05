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Общество

В Курской области запустили Telegram-бот для сообщений об опасности

Ведомости

В Курской области запустили специальный Telegram-бот для сообщений о предполагаемой опасности. Об этом рассказал губернатор Роман Старовойт.

По словам Старовойта, в регионе сохраняется напряженная оперативная обстановка, и чтобы сделать передачу важной информации более оперативной, в области запустили специального бота – «Сообщить об опасности | Курск и область». Поступившие туда сообщения будут проверятся оперативными службами, после по ним будут приниматься меры реагирования.

«Вы можете отправить текстовое сообщение, фото и видеоматериалы. Также с мобильного устройства можно указать геометку», – говорится в сообщении бота.

Чтобы стать пользователем бота, необходимо пройти авторизацию – бот запрашивает номер телефона. Без этого сообщения пользователя не будут прочитаны. Старовойт пояснил, что такие меры необходимы для того, чтобы «избежать вражеской спам-атаки». Горячая линия «112» по-прежнему будет работать.

Ранее по теме: Гладков и Старовойт сообщили об обстрелах поселка Теткино и города Валуйки

Старовойт регулярно сообщает об обстрелах региона. Сегодня, 5 июля, ВСУ обстреляли поселок Теткино Глушковского района. Всего насчитали 12 прилетов. Пострадавших нет. 3 июля в результате обстрела повреждения получил животноводческий комплекс компании «Победа», погибли животные, а в селе Веселое зафиксировали четыре прилета, в результате которых в нескольких населенных пунктах нарушено электроснабжение.

В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в семи субъектах РФ – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Воронежской, Брянской и Ростовской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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