В Курской области запустили Telegram-бот для сообщений об опасности

По словам Старовойта, в регионе сохраняется напряженная оперативная обстановка, и чтобы сделать передачу важной информации более оперативной, в области запустили специального бота – «Сообщить об опасности | Курск и область». Поступившие туда сообщения будут проверятся оперативными службами, после по ним будут приниматься меры реагирования.