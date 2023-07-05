Гладков и Старовойт сообщили об обстрелах поселка Теткино и города Валуйки
Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром 5 июля обстреляли поселок Теткино в Курской области и город Валуйки в Белгородской области. Об этом сообщили губернаторы Роман Старовойт и Вячеслав Гладков в своих Telegram-каналах соответственно.
«Под обстрелом ВСУ находится город Валуйки. Система ПВО сработала, но есть разрушения на земле. По предварительной информации, пострадавших нет», – написал глава Белгородской области в 7:36 мск.
Спустя час Гладков заявил, что обстрел города продолжается. В результате атаки осколочные ранения груди получила женщина, она доставлена в больницу. По словам губернатора, российская ПВО сбила на подлете к Валуйкам «три цели» и один беспилотник. Еще 12 снарядов ВСУ выпустили по частному сектору, повреждения получили восемь жилых домов и линия электропередачи.
«Под обстрел со стороны ВСУ попал поселок Теткино Глушковского района. Всего насчитали 12 прилетов. Пострадавших нет», – сообщил Старовойт в 7:37 мск.
По его словам, сильно повреждена школа. Губернатор пообещал приступить к ее восстановлению «в кратчайшие сроки». Также пострадал один дом, власти области помогут владельцам, подчеркнул Старовойт.
В Белгородской и Курской областях бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в регионах установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в шести субъектах РФ – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Брянской и Ростовской областях.