Гладков и Старовойт сообщили об обстрелах поселка Теткино и города Валуйки

Спустя час Гладков заявил, что обстрел города продолжается. В результате атаки осколочные ранения груди получила женщина, она доставлена в больницу. По словам губернатора, российская ПВО сбила на подлете к Валуйкам «три цели» и один беспилотник. Еще 12 снарядов ВСУ выпустили по частному сектору, повреждения получили восемь жилых домов и линия электропередачи.