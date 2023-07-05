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Гладков и Старовойт сообщили об обстрелах поселка Теткино и города Валуйки

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром 5 июля обстреляли поселок Теткино в Курской области и город Валуйки в Белгородской области. Об этом сообщили губернаторы Роман Старовойт и Вячеслав Гладков в своих Telegram-каналах соответственно.

«Под обстрелом ВСУ находится город Валуйки. Система ПВО сработала, но есть разрушения на земле. По предварительной информации, пострадавших нет», – написал глава Белгородской области в 7:36 мск. 

Спустя час Гладков заявил, что обстрел города продолжается. В результате атаки осколочные ранения груди получила женщина, она доставлена в больницу. По словам губернатора, российская ПВО сбила на подлете к Валуйкам «три цели» и один беспилотник. Еще 12 снарядов ВСУ выпустили по частному сектору, повреждения получили восемь жилых домов и линия электропередачи.

«Под обстрел со стороны ВСУ попал поселок Теткино Глушковского района. Всего насчитали 12 прилетов. Пострадавших нет», – сообщил Старовойт в 7:37 мск.

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По его словам, сильно повреждена школа. Губернатор пообещал приступить к ее восстановлению «в кратчайшие сроки». Также пострадал один дом, власти области помогут владельцам, подчеркнул Старовойт.

В Белгородской и Курской областях бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в регионах установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в шести субъектах РФ – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Брянской и Ростовской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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