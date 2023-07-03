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Общество

В Курской области под обстрел ВСУ попал животноводческий комплекс

Ведомости

В Курской области в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждения получил животноводческий комплекс компании «Победа», погибли животные. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

В селе Веселое в Глушковском районе зафиксировали четыре прилета, в результате которых в нескольких населенных пунктах нарушено электроснабжение.

В деревне Елизаветовке, где расположен животноводческий комплекс, зафиксировано восемь прилетов. По предприятию было три прямых попадания. «Легкое ранение получил механизатор. Врачи скорой помощи на месте обработали раны, госпитализация не потребовалась. Есть погибшие животные», – уточнил губернатор.

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Старовойт регулярно сообщает об обстрелах Курской области. Сегодня он также рассказал, что в результате обстрела в селе Троицкое повреждения получило здание школы, но из жителей никто не пострадал. Вместе с этим Старовойт 2 июля уточнял, что Елизаветовка осталась без света из-за обстрелов ВСУ.

В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования». Такой же режим действует еще в семи субъектах РФ – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Воронежской, Брянской и Ростовской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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