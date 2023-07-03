В Курской области под обстрел ВСУ попал животноводческий комплекс

Старовойт регулярно сообщает об обстрелах Курской области. Сегодня он также рассказал, что в результате обстрела в селе Троицкое повреждения получило здание школы, но из жителей никто не пострадал. Вместе с этим Старовойт 2 июля уточнял, что Елизаветовка осталась без света из-за обстрелов ВСУ.