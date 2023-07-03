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Общество

Здание школы в Курской области получило повреждения после обстрела со стороны ВСУ

Ведомости

Здание школы в селе Троицкое Курской области получило повреждения после обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Сегодня со стороны Украины обстреляно село Троицкое в Кореневском районе. В местной школе выбиты окна. Никто из жителей не пострадал. Ремонт в образовательном учреждении будет проведен незамедлительно, как только представится возможность», – написал он.

2 июля приграничная деревня Елизаветовка осталась без электроснабжения в результате обстрела Глушковского района. По словам Старовойта, там было зафиксировано 7 прилетов. В результате никто не пострадал. Ремонтные работы начнутся, когда это станет безопасно, добавил губернатор.

В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования». Такой же режим действует еще в семи субъектах РФ – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Воронежской, Брянской и Ростовской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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