Здание школы в Курской области получило повреждения после обстрела со стороны ВСУ
Здание школы в селе Троицкое Курской области получило повреждения после обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Сегодня со стороны Украины обстреляно село Троицкое в Кореневском районе. В местной школе выбиты окна. Никто из жителей не пострадал. Ремонт в образовательном учреждении будет проведен незамедлительно, как только представится возможность», – написал он.
2 июля приграничная деревня Елизаветовка осталась без электроснабжения в результате обстрела Глушковского района. По словам Старовойта, там было зафиксировано 7 прилетов. В результате никто не пострадал. Ремонтные работы начнутся, когда это станет безопасно, добавил губернатор.
В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования». Такой же режим действует еще в семи субъектах РФ – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Воронежской, Брянской и Ростовской областях.