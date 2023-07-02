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Политика

Деревня в Курской области осталась без света после обстрела

Ведомости

Приграничная деревня Елизаветовка осталась без электроснабжения в результате обстрела Глушковского района Курской области со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт. При атаке никто не пострадал, разрушений нет.

«Недалеко от деревни Елизаветовки насчитали 7 прилетов. Пострадавших и разрушений нет, однако деревня в результате обстрела осталась без электроснабжения», – написал в своем Telegram-канале Старовойт, добавив, что ремонтные бригады приступят к восстановлению, как только это будет безопасно.

С 26 июня по 2 июля три села в Суджанском районе Курской области лишились электроснабжения в результате обстрела, сообщал губернатор. 18 июня украинские военные обстреляли три населенных пункта, была повреждена линия электропередачи, часть поселка Глушково осталась без света.

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Обстрелы Курской области фиксируются регулярно. 18 июня в результате прилетов снарядов в поселок Глушково два человека получили ранения. Кроме того, дома и несколько магазинов в районе рынка получили повреждения. Всего ВСУ выпустили более 16 снарядов по населенному пункту.

В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования». Такой же режим действует еще в семи субъектах РФ – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Воронежской, Брянской и Ростовской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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