Деревня в Курской области осталась без света после обстрела

«Недалеко от деревни Елизаветовки насчитали 7 прилетов. Пострадавших и разрушений нет, однако деревня в результате обстрела осталась без электроснабжения», – написал в своем Telegram-канале Старовойт, добавив, что ремонтные бригады приступят к восстановлению, как только это будет безопасно.