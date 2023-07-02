Деревня в Курской области осталась без света после обстрела
Приграничная деревня Елизаветовка осталась без электроснабжения в результате обстрела Глушковского района Курской области со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт. При атаке никто не пострадал, разрушений нет.
«Недалеко от деревни Елизаветовки насчитали 7 прилетов. Пострадавших и разрушений нет, однако деревня в результате обстрела осталась без электроснабжения», – написал в своем Telegram-канале Старовойт, добавив, что ремонтные бригады приступят к восстановлению, как только это будет безопасно.
С 26 июня по 2 июля три села в Суджанском районе Курской области лишились электроснабжения в результате обстрела, сообщал губернатор. 18 июня украинские военные обстреляли три населенных пункта, была повреждена линия электропередачи, часть поселка Глушково осталась без света.
Обстрелы Курской области фиксируются регулярно. 18 июня в результате прилетов снарядов в поселок Глушково два человека получили ранения. Кроме того, дома и несколько магазинов в районе рынка получили повреждения. Всего ВСУ выпустили более 16 снарядов по населенному пункту.
В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования». Такой же режим действует еще в семи субъектах РФ – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Воронежской, Брянской и Ростовской областях.