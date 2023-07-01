Старовойт наградил спасшего людей во время обстрела Курской области

Власти Курской области регулярно сообщают об обстрелах ВСУ и атаках беспилотников. 18 июня в результате прилетов снарядов в поселок Глушково два человека получили ранения. Кроме того, дома и несколько магазинов в районе рынка получили повреждения. Всего ВСУ выпустили тогда более 16 снарядов по населенному пункту. 14 июня Старовойт заявил, что пограничники сбили дрон над поселком Глушково. По его словам, беспилотник предназначался для корректировки огня по населенному пункту. Затем глава региона сообщил о пострадавшем в результате падения беспилотника. Дрон упал в селе на территорию частного дома.