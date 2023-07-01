Старовойт наградил спасшего людей во время обстрела Курской области
Губернатор Курской области Роман Старовойт наградил жителя поселка Глушково Аблаза Абдукадирова нагрудным знаком «За верность долгу и мужество» за спасение людей в попавшем под обстрел поселке, сообщила пресс-служба правительства области.
Ранее власти региона сообщили, что Абдукадиров 18 июня спас семерых жителей из-под обстрела, он вывез людей в безопасное место.
«В этот день много прилетов было в районе рынка, несколько жителей прятались там и в кафе. Абдулазиз Абдукадиров успел вывезти их в безопасное место, а спустя несколько минут туда, где они прятались, прилетел снаряд», – рассказали в правительстве.
Власти Курской области регулярно сообщают об обстрелах ВСУ и атаках беспилотников. 18 июня в результате прилетов снарядов в поселок Глушково два человека получили ранения. Кроме того, дома и несколько магазинов в районе рынка получили повреждения. Всего ВСУ выпустили тогда более 16 снарядов по населенному пункту. 14 июня Старовойт заявил, что пограничники сбили дрон над поселком Глушково. По его словам, беспилотник предназначался для корректировки огня по населенному пункту. Затем глава региона сообщил о пострадавшем в результате падения беспилотника. Дрон упал в селе на территорию частного дома.
В Курской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования». Такой же режим действует еще в семи субъектах РФ – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Воронежской, Брянской и Ростовской областях.