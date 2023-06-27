Три села лишились электроснабжения в результате обстрела Курской области
При обстреле Курской области со стороны Украины три села лишились электроснабжения, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Сегодня днем со стороны Украины обстреляно село Плехово в Суджанском районе. В результате в трех населенных пунктах – Плехово, Гуево и Горналь – отсутствует электроснабжение. Как только будет возможность, бригады приступят к восстановлению», – написал он у себя в Telegram-канале.
Помимо этого в Плехово были выбиты окна, а также пострадало три здания и автомобиль. Пострадавших среди жителей нет.
Обстрелы Курской области фиксируются регулярно. 18 июня в результате прилетов снарядов в поселок Глушково два человека получили ранения. Кроме того, дома и несколько магазинов в районе рынка получили повреждения. Всего ВСУ выпустили более 16 снарядов по населенному пункту.
В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования». Такой же режим действует еще в семи субъектах РФ – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Воронежской, Брянской и Ростовской областях.