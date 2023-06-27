Три села лишились электроснабжения в результате обстрела Курской области

«Сегодня днем со стороны Украины обстреляно село Плехово в Суджанском районе. В результате в трех населенных пунктах – Плехово, Гуево и Горналь – отсутствует электроснабжение. Как только будет возможность, бригады приступят к восстановлению», – написал он у себя в Telegram-канале.