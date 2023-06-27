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Общество

Три села лишились электроснабжения в результате обстрела Курской области

Ведомости

При обстреле Курской области со стороны Украины три села лишились электроснабжения, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Сегодня днем со стороны Украины обстреляно село Плехово в Суджанском районе. В результате в трех населенных пунктах – Плехово, Гуево и Горналь – отсутствует электроснабжение. Как только будет возможность, бригады приступят к восстановлению», – написал он у себя в Telegram-канале.

Помимо этого в Плехово были выбиты окна, а также пострадало три здания и автомобиль. Пострадавших среди жителей нет.

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Обстрелы Курской области фиксируются регулярно. 18 июня в результате прилетов снарядов в поселок Глушково два человека получили ранения. Кроме того, дома и несколько магазинов в районе рынка получили повреждения. Всего ВСУ выпустили более 16 снарядов по населенному пункту.

В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования». Такой же режим действует еще в семи субъектах РФ – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Воронежской, Брянской и Ростовской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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