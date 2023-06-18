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Губернатор Курской области сообщил об обстреле трех сел

Ведомости

Украинские военные обстреляли три населенных пункта Курской области, повреждена линия электропередачи (ЛЭП), пострадавших нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По информации главы региона, вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали 18 июня приграничный Глушковский район.

«В Теткино и Попово-Лежачах насчитали 10 прилетов. В результате есть повреждения на сахарном заводе. Жилые дома не пострадали», – написал Старовойт.

В поселке Глушково, добавил он, больше 10 прилетов. В результате обстрела повреждена ЛЭП, часть населенного пункта обесточена. 

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Власти Курской области регулярно сообщают об обстрелах ВСУ и атаках беспилотников. 14 июня Старовойт заявил, что пограничники сбили дрон над поселком Глушково. По его словам, беспилотник предназначался для корректировки огня по населенному пункту. Затем глава региона сообщил о пострадавшем в результате падения беспилотника. Дрон упал в селе на территорию частного дома.

В Курской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в семи субъектах РФ – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Воронежской, Брянской и Ростовской областях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных