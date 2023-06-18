Губернатор Курской области сообщил об обстреле трех сел
Украинские военные обстреляли три населенных пункта Курской области, повреждена линия электропередачи (ЛЭП), пострадавших нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
По информации главы региона, вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали 18 июня приграничный Глушковский район.
«В Теткино и Попово-Лежачах насчитали 10 прилетов. В результате есть повреждения на сахарном заводе. Жилые дома не пострадали», – написал Старовойт.
В поселке Глушково, добавил он, больше 10 прилетов. В результате обстрела повреждена ЛЭП, часть населенного пункта обесточена.
Власти Курской области регулярно сообщают об обстрелах ВСУ и атаках беспилотников. 14 июня Старовойт заявил, что пограничники сбили дрон над поселком Глушково. По его словам, беспилотник предназначался для корректировки огня по населенному пункту. Затем глава региона сообщил о пострадавшем в результате падения беспилотника. Дрон упал в селе на территорию частного дома.
В Курской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в семи субъектах РФ – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Воронежской, Брянской и Ростовской областях.