Старовойт сообщил о повреждении спиртзавода из-за обстрела
После обстрела со стороны Украины приграничных населенных пунктов Курской области был поврежден спиртзавод в поселке Теткино. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Приграничные населенные пункты Глушковского района сегодня утром вновь были обстреляны со стороны Украины. В поселке Теткино на спиртзаводе разрушения технологических линий, нарушено электроснабжение», – написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, под обстрел попали села Коровяковка и Попово-Лежачи. В результате повреждений нет. Информация о пострадавших не уточняется.
Накануне, 13 июня, ВСУ также ударили по поселкам Глушково и Теткино. В результате в Глушкове пострадали 10 домов, повреждения получили два автомобиля, также снаряд попал в кинотеатр. Кроме того, было нарушено газо- и электроснабжение, добавил Старовойт. Обошлось без пострадавших.
В Курской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в семи субъектах РФ – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Воронежской, Брянской и Ростовской областях.