Старовойт сообщил о повреждении спиртзавода из-за обстрела

Накануне, 13 июня, ВСУ также ударили по поселкам Глушково и Теткино. В результате в Глушкове пострадали 10 домов, повреждения получили два автомобиля, также снаряд попал в кинотеатр. Кроме того, было нарушено газо- и электроснабжение, добавил Старовойт. Обошлось без пострадавших.