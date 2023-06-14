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Старовойт сообщил о повреждении спиртзавода из-за обстрела

Ведомости

После обстрела со стороны Украины приграничных населенных пунктов Курской области был поврежден спиртзавод в поселке Теткино. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Приграничные населенные пункты Глушковского района сегодня утром вновь были обстреляны со стороны Украины. В поселке Теткино на спиртзаводе разрушения технологических линий, нарушено электроснабжение», – написал он в своем Telegram-канале. 

Кроме того, под обстрел попали села Коровяковка и Попово-Лежачи. В результате повреждений нет. Информация о пострадавших не уточняется.

Накануне, 13 июня, ВСУ также ударили по поселкам Глушково и Теткино. В результате в Глушкове пострадали 10 домов, повреждения получили два автомобиля, также снаряд попал в кинотеатр. Кроме того, было нарушено газо- и электроснабжение, добавил Старовойт. Обошлось без пострадавших.

В Курской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в семи субъектах РФ – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Воронежской, Брянской и Ростовской областях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных