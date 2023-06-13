Губернатор Курской области сообщил об обстреле двух поселков
Утром под обстрел со стороны Украины попали поселки Глушково и Теткино в Глушковском районе Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт.
«С раннего утра со стороны Украины обстреливают поселки Глушково и Теткино в приграничном Глушковском районе», – написал он в Telegram-канале.
В Теткино пострадало девять домов, два из них загорелись, сообщил Старовойт. Нарушено газо- и электроснабжение. Повреждения также получил автомобиль. В результате обстрела никто не пострадал.
По информации Старовойта, в Глушково зафиксировано 12 прилетов. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждено около 10 жилых домов, в одном из них разрушения значительные. Повреждения еще получили несколько административных зданий и два автомобиля. Снаряд также попал в кинотеатр.
9 июня Старовойт сообщил, что вооруженные силы Украины в Теткино сбросили взрывное устройство. Повреждения получил один жилой дом, в нем были выбиты окна.
В Курской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в семи регионах – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Брянской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областях.