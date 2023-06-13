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Губернатор Курской области сообщил об обстреле двух поселков

Ведомости

Утром под обстрел со стороны Украины попали поселки Глушково и Теткино в Глушковском районе Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт.

«С раннего утра со стороны Украины обстреливают поселки Глушково и Теткино в приграничном Глушковском районе», – написал он в Telegram-канале.

В Теткино пострадало девять домов, два из них загорелись, сообщил Старовойт. Нарушено газо- и электроснабжение. Повреждения также получил автомобиль. В результате обстрела никто не пострадал.

По информации Старовойта, в Глушково зафиксировано 12 прилетов. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждено около 10 жилых домов, в одном из них разрушения значительные. Повреждения еще получили несколько административных зданий и два автомобиля. Снаряд также попал в кинотеатр.

9 июня Старовойт сообщил, что вооруженные силы Украины в Теткино сбросили взрывное устройство. Повреждения получил один жилой дом, в нем были выбиты окна.

В Курской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в семи регионах – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Брянской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных