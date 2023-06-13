Губернатор Курской области сообщил об обстреле двух поселков

По информации Старовойта, в Глушково зафиксировано 12 прилетов. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждено около 10 жилых домов, в одном из них разрушения значительные. Повреждения еще получили несколько административных зданий и два автомобиля. Снаряд также попал в кинотеатр.