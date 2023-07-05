В Курской области в результате обстрела загорелся многоквартирный дом

На фоне напряженной обстановке в регионе власти решили создать специальный Telegram-бот для сообщений о предполагаемой опасности. Такой шаг Старовойт объяснил необходимостью сделать передачу важной информации более оперативной. Поступившие в бот сообщения будут проверятся оперативными службами, после по ним будут приниматься меры реагирования.