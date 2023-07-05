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Общество

В Курской области в результате обстрела загорелся многоквартирный дом

Ведомости

В результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области загорелся многоквартирный дом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Роман Старовойт.

Под обстрел попал поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе. Старовойт уточнил, что пожарные уже ликвидировали возгорание, пострадавших нет.

При обстреле была повреждена электроподстанция, из-за чего поселок остался без электричества. Повреждения получили газовая труба, гараж и хозпостройки.

ВСУ сегодня также обстреляли животноводческий комплекс ООО «Победа» в Елизаветовке. В результате произошедшего пострадавших нет. 3 июля Старовойт уже сообщал об обстреле этого предприятия, тогда погибли животные.

Ранее по теме: В Курской области запустили Telegram-бот для сообщений об опасности

Ранее 5 июля губернатор рассказал об обстреле поселка Теткино Глушковского района. Всего насчитали 12 прилетов. Пострадавших нет.

На фоне напряженной обстановке в регионе власти решили создать специальный Telegram-бот для сообщений о предполагаемой опасности. Такой шаг Старовойт объяснил необходимостью сделать передачу важной информации более оперативной. Поступившие в бот сообщения будут проверятся оперативными службами, после по ним будут приниматься меры реагирования.

Старовойт регулярно сообщает об обстрелах региона. В Курской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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