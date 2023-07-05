В Курской области в результате обстрела загорелся многоквартирный дом
В результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области загорелся многоквартирный дом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Роман Старовойт.
Под обстрел попал поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе. Старовойт уточнил, что пожарные уже ликвидировали возгорание, пострадавших нет.
При обстреле была повреждена электроподстанция, из-за чего поселок остался без электричества. Повреждения получили газовая труба, гараж и хозпостройки.
ВСУ сегодня также обстреляли животноводческий комплекс ООО «Победа» в Елизаветовке. В результате произошедшего пострадавших нет. 3 июля Старовойт уже сообщал об обстреле этого предприятия, тогда погибли животные.
Ранее 5 июля губернатор рассказал об обстреле поселка Теткино Глушковского района. Всего насчитали 12 прилетов. Пострадавших нет.
На фоне напряженной обстановке в регионе власти решили создать специальный Telegram-бот для сообщений о предполагаемой опасности. Такой шаг Старовойт объяснил необходимостью сделать передачу важной информации более оперативной. Поступившие в бот сообщения будут проверятся оперативными службами, после по ним будут приниматься меры реагирования.
Старовойт регулярно сообщает об обстрелах региона. В Курской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.