Медведев пригрозил ударом по ядерным объектам при подтверждении атаки на Смоленскую АЭС

Ранее сегодня губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о двух сбитых ракетах в регионе. По его словам, в результате падения одной из них была полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь. Губернатор уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал.