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Политика

Медведев пригрозил ударом по ядерным объектам при подтверждении атаки на Смоленскую АЭС

Ведомости

Если попытка атаки ВСУ на Смоленскую АЭС подтвердится, то России следует рассмотреть вариант ответного удара одновременно по нескольким украинским АЭС и по ядерным объектам в Восточной Европе. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Если подтвердится попытка атаки натовскими ракетами Смоленской (Десногорской) АЭС, необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе. Тут уже нечего стесняться», – написал он в своем Telegram-канале. 

Ранее сегодня Telegram-канал Mash сообщил о попытке ВСУ ударить по Десногорской АЭС в Смоленской области и военному аэродрому в Калужской области. Предположительно, Киев атаковал объекты ракетами Storm Shadow. Ресурс пишет, что на это указывают обломки на месте падения вооружения. 

По данным Mash, оба снаряда сбила российская система ПВО над поселком Бытошь в Брянской области около 14:00. Первая упала в поле, а вторая – на территорию пилорамы.

Ранее сегодня губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о двух сбитых ракетах в регионе. По его словам, в результате падения одной из них была полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь. Губернатор уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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