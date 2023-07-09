Богомаз сообщил о двух сбитых ракетах ВСУ в Брянской области
Российская система противовоздушной обороны сбила две ракеты ВСУ в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Сегодня силами ПВО Вооруженных сил РФ были сбиты две ракеты ВСУ. В результате падения одной из ракет полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», – написал он в своем Telegram-канале.
3 июля Богомаз сообщил об обстреле поселка Белая Березка. В результате загорелись два жилых дома. Обошлось без пострадавших, подчеркнул он. 30 июня ВСУ обстреляли село Новые Юрковичи. В результате никто не пострадал, повреждения получили два жилых дома.
В Брянской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Кроме того, с 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования». Такой же режим действует еще в семи регионах – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Белгородской и Ростовской областях.