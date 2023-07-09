Аксенов сообщил о сбитой крылатой ракете в районе Керчи
В районе Керчи российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила крылатую ракету. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«В районе Керчи силами ПВО сбита крылатая ракета. Повреждений и пострадавших нет», – написал он в своем Telegram-канале.
Аксенов призвал жителей соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
После начала спецоперации России на Украине ВСУ регулярно пытаются атаковать приграничные регионы России, в частности, противник направляет беспилотники в сторону Крыма. В предыдущий раз Киев попытался атаковать полуостров при помощи дрона 20 июня. Как отмечал Аксенов, средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник ВСУ был подавлен и посажен в районе северного Крыма. В результате инцидента никто не пострадал.
22 июня глава Крыма сообщил о ночном ударе по Чонгарскому мосту, который находится на административной границе Херсонской области и Крыма. В СК добавили, что Украина выпустила четыре ракеты по объекту, уточнив, что на одном из боеприпасов есть маркировка, «указывающая на то, что данная ракета произведена во Франции». Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что мост останется закрытым на 15-20 дней.
В Крыму бессрочно установлен высокий («желтый») уровень террористической опасности. Также с октября 2022 г. в регионе действует режим «среднего уровня реагирования».