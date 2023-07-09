Аксенов сообщил о сбитой крылатой ракете в районе Керчи

22 июня глава Крыма сообщил о ночном ударе по Чонгарскому мосту, который находится на административной границе Херсонской области и Крыма. В СК добавили, что Украина выпустила четыре ракеты по объекту, уточнив, что на одном из боеприпасов есть маркировка, «указывающая на то, что данная ракета произведена во Франции». Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что мост останется закрытым на 15-20 дней.