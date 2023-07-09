Газета
Политика

Аксенов сообщил о сбитой крылатой ракете в районе Керчи

Ведомости

В районе Керчи российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила крылатую ракету. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«В районе Керчи силами ПВО сбита крылатая ракета. Повреждений и пострадавших нет», – написал он в своем Telegram-канале.

Аксенов призвал жителей соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Ранее по теме: В Крыму планируют привлечь Зеленского к ответственности из-за диверсий

После начала спецоперации России на Украине ВСУ регулярно пытаются атаковать приграничные регионы России, в частности, противник направляет беспилотники в сторону Крыма. В предыдущий раз Киев попытался атаковать полуостров при помощи дрона 20 июня. Как отмечал Аксенов, средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник ВСУ был подавлен и посажен в районе северного Крыма. В результате инцидента никто не пострадал. 

22 июня глава Крыма сообщил о ночном ударе по Чонгарскому мосту, который находится на административной границе Херсонской области и Крыма. В СК добавили, что Украина выпустила четыре ракеты по объекту, уточнив, что на одном из боеприпасов есть маркировка, «указывающая на то, что данная ракета произведена во Франции». Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что мост останется закрытым на 15-20 дней.

В Крыму бессрочно установлен высокий («желтый») уровень террористической опасности. Также с октября 2022 г. в регионе действует режим «среднего уровня реагирования».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных