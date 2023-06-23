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Сальдо: Чонгарский мост после обстрела ВСУ останется закрытым на 15-20 дней

Ведомости

Повреждения Чонгарского моста на административной границе Херсонской области и Крыма в результате атаки Украины оказались более серьезными, чем первоначально оценивали власти. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Мост поврежден намного серьезнее, чем мы первоначально думали. Мост сейчас, в ближайшие 15-20 дней, даже может и больше, – пока проводятся там работы, исследуют его, что с ним делать, – непригоден для передвижения», – пояснил он (цитата по ТАСС).

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Удары по мосту на административной границе Херсонской области и Крыма были нанесены утром 22 июня. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что был атакован Чонгарский мост. Представитель военного следственного управления СК России заявил, что Украина выпустила четыре ракеты по Чонгарскому мосту и отметил, что при осмотре места происшествия «изъяты элементы данных ракет, на одном из которых на заводской табличке имеется маркировка, указывающая на то, что данная ракета произведена во Франции».

Председатель Госсовета республики Владимир Константинов ранее рассказывал, что на восстановление моста потребуется немного времени, так как повреждения незначительные. Накануне, 22 июня, Сальдо заявлял, что на восстановление моста необходимо несколько недель.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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