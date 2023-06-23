Сальдо: Чонгарский мост после обстрела ВСУ останется закрытым на 15-20 дней

Удары по мосту на административной границе Херсонской области и Крыма были нанесены утром 22 июня. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что был атакован Чонгарский мост. Представитель военного следственного управления СК России заявил, что Украина выпустила четыре ракеты по Чонгарскому мосту и отметил, что при осмотре места происшествия «изъяты элементы данных ракет, на одном из которых на заводской табличке имеется маркировка, указывающая на то, что данная ракета произведена во Франции».